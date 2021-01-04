Alkollü içkide ÖTV yüzde 17.07 arttı

Alkollü içkilerin ÖTV tutarı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nun 12’nci maddesi uyarınca 6 aylık Yİ-ÜFE oranında artırıldı. Artırılan bu tutar aynı zamanda yüzde 18’lik KDV matrahını da yükseltti. Böylece litrelik rakının vergisi (ÖTV+KDV) 148.2 liradan 173.5 liraya çıkmış oldu. Alkollü içki üreticilerinin bu artışı satış fiyatına da hangi oranda yansıtacağı henüz belli olmadı.

TÜİK’in 2020 yılı Haziran-Aralık dönemine ilişkin YİÜFE artış oranını yüzde 17.07 olarak duyurmasının ardından, Gelir İdaresi Başkanlığı da alkollü içkilerin maktu vergi tutarını aynı oranda artırdı. Ancak alkollü içki üreticilerinin maliyeti bunun daha üzerinde artmış oldu. Çünkü artan ÖTV tutarının üzerine, yüzde 18 de KDV tahsilatı yapılıyor. Başka bir ifade ile ÖTV artışıyla birlikte KDV’ye esas olan matrah ta otomatik olarak artmış oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın duyurduğu yeni maktu vergi tutarları listesi uyarınca, 1 litrelik saf alkolün ÖTV tutarı 279 lira 29 kuruştan, 326 lira 99 kuruşa yükseltildi. DÜNYA’nın yaptığı hesaplamalara göre yüzde 45’lik alkol içeren 1 litrelik rakıdan alınan asgari maktu vergi (ÖTV) tutarı 125.6 liradan 147.1 liraya yükseldi. Bunların KDV’li tutarı ise 148.2 liradan, 173.5 liraya yükselmiş oldu.

ÖTV kanunu uyarınca alkollü içki ve sigaraların ÖTV tutarları, Ocak ve Haziran aylarında geriye dönük 6 aylık Yİ-ÜFE’deki artış oranı kadar artırılıyor. Bu yıl sigara için otomatik artışın uygulanmayacağı 25 Aralık’ta yapılan bir düzenleme ile hükme bağlanmıştı.

Diğer alkollü içkilerde de ÖTV tutarı yüzde 17.07 oranında artırıldı. Buna göre malttan üretilen biranın ÖTV’si 2 lira 04 kuruştan, 2 lira 39 kuruşa çıkarılırken, taze üzüm şarabının ÖTV’si 10.05 liradan 11.76 liraya yükseltildi.