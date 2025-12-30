Alkollü içkilerde 2026 ücret tarifesi belli oldu: Tesis, üretim ve ticarette yeni bedeller

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2026 yılına ilişkin alkollü içkilere yönelik tesis kurma, üretim ve proje tadilat izni bedelleri tespit edildi.

Bakanlığın, "Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21'inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, tesis kurma izni maktu bedeli bira için en az 128 bin 193 lira, şarap ve aromatize şarap için yılda 20 bin litre veya daha az kapasite için en az 34 bin 172 lira ve yılda 20 bin litreden daha fazla kapasite için en az 85 bin 451 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 427 bin 293 lira olarak belirlendi.

Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher 1000 litre başına, bira için 128,08 lira, şarap ve aromatize şarap için 213,52 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 687,6 lira, distile alkollü içkiler için 1452,64 lira olarak uygulanacak. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilecek.

Üretim izni maktu bedeli, bira için en az 128 bin 193 lira, şarap ve aromatize şarap için yılda 20 bin litre veya daha az kapasitede en az 34 bin 172 lira ve yılda 20 bin litre daha fazla kapasite için en az 85 bin 451 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 427 bin 293 lira oldu. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanacak.

Proje tadilatı izin bedeli, mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık 1000 litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanarak izin verilmeden önce tahsil edilecek.

Bira tesislerinde, aromalı bira üretimi için en az 256 bin 388 lira, şarap tesislerinde, yarı köpüren şarap, meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 427 bin 293 lira maktu olmak üzere proje kapasitesi üzerinden yıllık beher 1000 litre başına 687,6 lira proje tadilat izni bedeli alınacak.

Alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretteki hizmet bedelleri

"Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü ve Geçici 5'inci maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğle, alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretinde uygulanacak 2026 yılı hizmet bedelleri belirlendi.

Hizmet bedeli, beher 1000 litre başına bira için 127 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 211,6 lira, aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 761,98 lira, distile alkollü içkiler için 1360,67 lira oldu.

Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli, bira için en az 256 bin 378 lira, aromalı bira için en az 512 bin 753 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre veya daha az faaliyet hacminde en az 68 bin 375 lira ve 20 bin litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 170 bin 908 lira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 427 bin 304 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 614 bin 28 lira olarak belirlendi.

Dağıtım yetki belgesi bedeli de faaliyet hacmi üzerinden beher 1000 litre başına bira için 256,28 lira, aromalı bira için 427,15 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 427,15 lira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 1375,21 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 2456,1 lira olarak saptandı.

Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 46 bin 970 lira olarak tespit edildi.

Etil alkol ve metanol üretimi

Öte yandan, "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişki Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25'inci ve 26'ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretinde alınan belgelere ilişkin bedeller tespit edildi.

Buna göre, tesis kurma uygunluk belgesi bedeli her 1000 litre proje kapasitesi başına 485,38 lira, üretim ve faaliyet uygunluk ve dağıtım uygunluk belgeleri 404 bin 387'şer lira, dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedeli 48 bin 483 lira olarak uygulanacak.

Alınan hizmet bedelleri ise 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlarda beher 1000 litre başına 994,54 lira, 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkollerde beher 1000 litre başına 404,49 lira, yakıt biyoetanolü beher 1000 litre başına 169,61 lira olarak belirlendi.

Tebliğler, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.