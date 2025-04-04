Allianz Baş Danışmanı: ABD’de resesyon riski rahatsız edici derecede yüksek

Allianz'ın Baş Ekonomik Danışmanı Muhammed El-Erian, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu karşılıklı gümrük tarifelerinin küresel ekonomi üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

"ABD’de resesyon riski rahatsız edici derecede yüksek"

CNBC’ye konuşan El-Erian, mevcut ekonomik görünümün endişe verici olduğuna dikkat çekerek, "ABD’de resesyon riskinin rahatsız edici derecede yüksek" olduğunu vurguladı.

Tarifelerin piyasalara etkisine de değinen El-Erian, piyasaların bu adımların enflasyon üzerindeki etkisini yeterince ciddiye almadığını ifade etti. Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilere de temkinli yaklaşan El-Erian, "ABD’nin bu yıl Fed’den tek bir faiz indirimi görmesi şanslı olur" yorumunda bulundu.