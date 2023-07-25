Allianz: Küresel ekonomide toparlanma 2024 ortasında

Ticari alacak sigortası alanında faaliyet gösteren Allianz Trade, 2023 Yaz Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı.

Raporda enerji krizinin etkilerinden henüz tam olarak kurtulamayan küresel ekonominin, sıkılaştırıcı para politikalarının etkisini de henüz tam olarak hissetmediği vurgulandı. Raporda ayrıca, para politikasındaki sıkılaşmanın, ekonomik faaliyet ve istihdam üzerindeki kümülatif etkisinin devam etmesiyle 2023 ve 2024'te ılımlı bir küresel büyüme beklendiğine değinildi.

Allianz Trade global ekonomistleri; ABD ve Euro Bölgesi’nin 2023’te yumuşak bir iniş yaşayacağı ve ardından 2024’te hafif bir toparlanma sergileyeceğini belirtiyorlar. Küresel büyümenin büyük ihtimalle 2023’te yüzde 2,5’e gerileyeceği ve 2024’te ise yüzde 2,3'te kalacağı da verilen bilgiler arasında.

Bazı büyük ekonomilerin 2023 başlarında resesyona girdiğine dikkat çekilen raporda; küresel GSYH büyümesinin 2023-2024'te sırasıyla ortalama yüzde 2,5 ve yüzde 2,3 olacağı tahminler arasında. Raporda, ABD ve Euro Bölgesi’nin 2023-2024 büyüme senaryolarını ise sıkılaştırılmış para politikasının şekillendireceği belirtildi. 2023-2024'ün kazananlarının enerji verimliliğine sahip şirketler olacağı vurgulanan raporda, bu alana sahip çıkamayan şirketlerin ise pazarı terk edecekleri öngörüsü bulunuyor.