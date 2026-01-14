Allianz Risk Barometresi 2026: Türkiye’de en büyük risk makroekonomik gelişmeler

Allianz Commercial tarafından hazırlanan ve küresel iş dünyasının önündeki riskleri ortaya koyan Allianz Risk Barometresi 2026 yayımlandı.

97 ülke ve bölgeden, 23 sektörden 3 bin 338 risk yönetimi uzmanının görüşleriyle hazırlanan çalışmaya göre, siber olaylar 2026 yılında da üst üste beşinci kez en büyük küresel risk olarak öne çıktı.

Raporda, özellikle fidye yazılımı saldırılarının her ölçekteki şirket için en önemli tehdit olmaya devam ettiği vurgulandı. Yapay zekâ ise bu yıl en dikkat çekici yükselişi göstererek 10. sıradan 2. sıraya çıktı ve neredeyse tüm sektörlerde “yükselen risk” olarak tanımlandı. Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı yapay zekânın sektörlerine riskten daha fazla fayda sağladığını belirtirken, her beş katılımcıdan biri bunun aksini düşünüyor.

Küresel risklerde sıralama değişti

Allianz Risk Barometresi’nde iş kesintisi, ilk kez en büyük iki risk arasında yer almayarak 3. sıraya geriledi. Doğal afetler 5. sırada yer alırken, siyasi riskler ve şiddet küresel ölçekte şimdiye kadarki en yüksek seviyesine çıkarak 7. sıraya yükseldi.

Türkiye’de ilk sırada makroekonomik riskler var

Türkiye özelinde bakıldığında, risk sıralamasında önemli değişiklikler yaşandı. Geçtiğimiz yıl 2. sırada yer alan makroekonomik gelişmeler, 2026’da yüzde 50 oy oranıyla Türkiye’de iş dünyasının en büyük riski olarak belirlendi. Geçen yıl 7. sırada bulunan siber olaylar ise yüzde 46 oyla ikinci sıraya yükseldi. Siyasi riskler ve şiddet 3. sırada yer alırken, geçen yıl listenin zirvesinde bulunan doğal afetler bu yıl 4. sıraya geriledi.

Türkiye risk sıralamasına bu yıl dört yeni başlık eklendi. Küresel ölçekte ikinci sıraya yükselen yapay zekâ, Türkiye’de de ilk kez listeye girerek yüzde 15 oy oranıyla 7. sırada yer aldı. Yetenek ve işgücü sorunları, itibar veya marka değerinin kaybı ile pazar gelişmeleri de Türkiye’de bu yıl ilk kez risk faktörleri arasında sayıldı.

“Riskler daha karmaşık ve birbirine bağlı”

Allianz Risk Barometresi 2026’yı değerlendiren Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, yapay zekânın küresel ölçekte uzun süredir en büyük riskler arasında yer aldığını, bu yıl ise Türkiye’de ilk kez ilk 10’a girdiğini belirtti. Gürkan, şirketlerin yapay zekâyı hem stratejik bir fırsat hem de operasyonel, yasal ve itibar riski kaynağı olarak görmeye başladığını ifade etti.