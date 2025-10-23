Allianz Trade kritik raporunu yayımladı: 2026 iflaslar yılı olacak!

Allianz Trade, ABD gümrük vergileri ve küresel ticaret rotalarındaki değişikliklerin iflaslar üzerindeki etkisini analiz ettiği son İflas Raporunu yayınladı. Raporda 2027 yılına kadar güncellenmiş tahminlere de yer verildi.

2026 yılında iflaslar zirve yapacak

Dünyanın önde gelen ticari alacak sigortacılarından Allinaz Trade'e göre, küresel ticari iflaslar 2025 yılını yüzde 6 artış gibi yüksek bir seviyede tamamlayacak ve 2026 yılında yüzde 5 artışla zirveye ulaşarak üst üste beşinci kez artış sergileyecek.

Rapora göre, 2027 yılında ise iflaslarda yüzde 1 hafif bir düşüş öngörüyor. Öte yandan gümrük vergilerinin domino etkisi risklerini artırmasıyla iflaslar üzerindeki etkisinin 2026 yılında da devam edebileceği belirtiliyor. Raporda ayrıca teknolojinin etkisiyle hızlanan iş kurma eğilimi ve yapay zekâ balonunun patlama potansiyelinin, özellikle ABD ve Avrupa’da iflas risklerini tırmandırabileceği yorumuna yer veriliyor.

Türkiye’de iflas hızı 2026'da düşecek

Raporda, konkordato anlaşmalarının iflaslardan iki kat daha fazla olduğu Türkiye’de iflasların 2025 yılında yüksek hızla artışının süreceği belirtiliyor. Türkiye’de şirket iflaslarının artış hızı ise önümüzdeki yıldan itibaren düşecek.

Küresel iflaslarda artış

Allianz Trade’in iflas raporunda, mevcut görünüm çerçevesinde 2025 yılı için yüzde 6 olan küresel ticari iflaslardaki artış tahmininin korunduğu belirtiliyor. Bunun da 2024 yılında ticari iflaslardaki yüzde 10'luk artışın ardından iflasların daha da artarak 2025 yılında 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşacağı ve pandemi öncesi ortalamalara göre yüzde 19 daha fazla olacağı anlamına geldiği belirtiliyor.

Yıl başından bu yana verilere bakıldığında tüm bölgelerde, özellikle Asya’da, İtalya’da yüzde 38 ve İsviçre’de yüzde 26 olmak üzere Batı Avrupa'da ticari iflaslarda önemli artışlar olduğu görülüyor.

Şirketlerin dayanıklılığını sınayan 3 kritik faktör

Allianz Trade’e göre, gelecek dönemde şirketlerin dayanıklılığını sınayan 3 kritik kırılganlık faktörü ise şunlar:

-Zayıf ekonomik büyüme; ABD ve Euro bölgesinde büyüme hızının, iflasları dengelemek için gerekli eşiğin altında kalması.

-Sıkı finansman koşulları; sürekli yüksek faiz oranları ve sınırlı kredi arzının, yüksek borçlu ve sermaye yoğun işletmeleri, özellikle de KOBİ'leri zorlaması.

-Sektörlere özgü zayıflıklar; yüksek faiz oranları, teknolojik dönüşüm ve artan rekabetin başta inşaat ve otomotiv sektörleri olmak üzere sektörler üzerinde yarattığı kırılganlıklar.

Gümrük vergileri farklı etkiler yaratacak

Allianz Trade iflas raporunda, Trump yönetiminin yıl sonuna kadar efektif olarak yüzde14'e ulaşacak olan kapsamlı ithalat vergilerinin, işletmeler üzerinde farklı etkiler yarattığı belirtiliyor.

ABD şirketlerinin şu ana kadar; yabancı ihracatçıların fiyatlarını makul seviyede tutması ve malların Hindistan ve Vietnam gibi üçüncü ülkeler üzerinden yeniden yönlendirilmesi sayesinde maliyetlerini ve iflasları sınırlı tutarak kendilerini gümrük tarifelerinin etkilerinden önemli ölçüde koruyabildiği de raporda yer alan bilgiler arasında. Ancak rapora göre; küresel ticaret yavaşlarsa, ihracata büyük ölçüde bağımlı olan birçok ekonomi sıkıntı yaşayabilir.