Allianz Trade uyardı: Küresel belirsizlikler rekorda, şirketler zorlu bir yaz geçiriyor

Allianz Trade’in Küresel Görünüm Raporu’na göre şirketler durgun talep, zayıf büyüme ve artan iflas riski nedeniyle 2025 yazında zorlu bir dönemden geçiyor.

2025 için küresel büyüme tahmini yüzde 2,5 ile resesyon dönemleri hariç son 16 yılın en düşük seviyesine işaret ediyor. Rapora göre, bu baskılı ortamda ABD ekonomisi yüzde 1,6 büyüme ile görece olumlu bir tablo çizerken, Euro Bölgesi’nin yüzde 1,2, Almanya’nın ise yalnızca yüzde 0,1 büyüyeceği öngörülüyor. Gelişmekte olan bazı ülkeler kur avantajı ve sermaye girişiyle öne çıkarken, faiz indirimlerine devam eden ülkelerin kırılganlık riski taşıdığı uyarısı yapılıyor.

Rapor, iflasların 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 6,5 arttığını, özellikle otomotiv gibi dönüşüm baskısı yüksek sektörlerde ek risklerin ortaya çıktığını belirtiyor. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği, Fed’in ise yıl sonuna kadar politika faizini sabit tutacağı, ancak 2026 ortasında indirime başlayacağı tahmin ediliyor.

Küresel ticaret cephesinde ise toparlanma oldukça sınırlı. Allianz Trade, 2025'te mal ticaretinin yüzde 0,3, hizmet ve mal toplam ticaretinin ise sadece yüzde 1 artabileceğini bildiriyor. Rapora göre küresel ekonomiyi zorlayan başlıca faktörler arasında jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve yüksek borçlanma maliyetleri öne çıkıyor.