Allianz Trade'den korkutan rapor: Türkiye'de 5 şirketten 1'i iflas edecek

Allianz Trade'in küresel iflas raporuna göre, Türkiye’deki 5 şirketten 1'i iflas edecek, iflas oranı yüzde 20 olacak.

Raporda Türkiye, şirketlerin yüksek finansman maliyetleri ve ekonomik yavaşlama ile karşı karşıya olduğu iki büyük pazardan biri olarak tanımlandı.

'Birikmiş' iflaslar

Allianz Trade CEO'su Aylin Somersan Coqui, ticari iflaslardaki bu küresel inişli çıkışlı seyrin, kısmen durgun olan küresel talep, jeopolitik belirsizlikler ve dengesiz finansman koşullarından kaynaklandığını belirterek, "Pandemi ve enerji krizi sırasında şirketleri iflaslardan koruyan destek perdesinin kalkmasıyla 'birikmiş' iflasların ortaya çıkması bunun bir açıklaması. Bu nedenle, GSYH toplamı küresel toplamın yarısından fazlasını oluşturan birçok ülke, 2024 yılında çift haneli iflas artışlarından etkilenecek ve küresel GSYH’nin üçte ikisini oluşturan birçok ülkede iflas seviyesi pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkacak" dedi.

ABD ve Almanya'da da artacak

Öte yandan rapora göre, iflasların ABD’de 2025 yılında yüzde 12, Almanya’da ise yüzde 4 artması, Fransa ve Birleşik Krallık’taki yüksek iflas seviyelerinin ise gerilemesi bekleniyor. İtalya'da iflasların 2025’te yüzde 4 ve 2026’da yüzde 3 artacağı tahmin ediliyor. Çin’de ise ticari iflasların 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 6 artması öngörülüyor.