Allianz Türkiye’den BES müşterilerine yeni hizmet!

BES alanında daha iyi hizmet vermeyi amaçlayan Allianz Türkiye, bu kapsamda yeni hizmeti ‘Allianz Finansal Danışmanlık’ anlayışıyla tüm bireysel emeklilik müşterilerine, fon yönetimindeki yüksek performansının yanı sıra bireysel yatırımcılar için erişimi güç olan çeşitli yatırım araçlarına yatırım yapma imkânı sağlıyor.

‘Allianz Finansal Danışmanlık’ hizmeti kapsamında kurulan, bağımsız yatırım danışmanlarının da yer aldığı yatırım komitesi, hisse senedinden döviz kurlarına, eurobond piyasalarından altın fiyatlarına kadar her alandaki piyasa görüşlerini, piyasa koşullarından etkilenebilecek fon bilgileri ve farklı yatırımcı profillerine uygun varlık dağılımı önerilerini, aylık olarak tüm müşterilerle paylaşacak.

Bireysel emeklilik müşterilerinin ‘yatırımlarımı nasıl yönetmeliyim; hangi fonları seçmeliyim?’ sorularına yanıt aradıklarını ifade eden Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, yeni hizmetleri ile ilgili şunlardı söyledi: “Müşterilerimizin yatırım yolculuklarında onlara kişiye özel danışmanlık sunmak, yatırımlarını yönetirken gereksinim duydukları danışmanlığı sağlamak, uygun zamanda ve uygun dağılımda yatırım imkânı yaratmak için yatırım komitemiz, uzman danışman kadromuz, fon performansımız, fon çeşitliliğimiz ve dijital çözümlerimizle her zaman yanlarındayız.”