Alman Bakan'dan Volkswagen'e ucuz elektrikli otomobil çağrısı

Avrupalı otomobil devleri Çin rekabetine karşı güçlü kalmaya çalışırken, Alman otomobil üretici Volkswagen tasarruf için birçok fabrikasını kapatma kapatma kararı almıştı.

Alman devi tasarruf için uğraşırken, Alman Ekonomi Bakanı Habeck'ten Volkswagen'e dikkat çeken bir çağrı geldi.

Çin uyarısı

Rekabet ve arz sorununa karşı Alman otomotiv sanayisini uyaran Habeck, "Otomotiv endüstrisinde pek çok şey bir araya geliyor ancak her şeyden önce Çinliler, güneş panellerinde gördüğümüz gibi pazara giriyor" dedi.

Habeck, Almanya'nın elektrikli otomobil pazarını canlandırmak için daha fazlasını yapabileceğine işaret ederek, kullanılmış veya yeni elektrikli otomobil satın alırken bin euroluk bir şarj kredisi ve düşük ve orta gelirli kişiler için vergi teşviklerini örnek olarak gösterdi.

'20 bin euroya elektrikli araba üret'

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den daha ucuz elektrikli otomobiller üretmesini de isteyen Habeck, "20 bin euroya bir elektrikli araba üretin. Adınız lüks araba değil, halk arabası (Volkswagen)" dedi.

Robert Habeck, Volkswagen'in üreteceği uygun fiyatlı elektrikli araçlara daha fazla talebin geleceğine de işaret etti.