Alman ticari emlak bankası Deutsche Pfandbriefbank, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ekonomi politikasını ve siyasi istikrarsızlıkları gerekçe göstererek ABD'den çekileceğini duyurdu.

Deutsche Pfandbriefbank'tan yapılan açıklamada, bankanın ABD’deki yaklaşık 4,7 milyar dolarlık portföyünü satacağı veya tasfiye edeceği bildirildi.

Bankanın ABD'den çekilerek, gelecekte yalnızca Avrupa piyasalarına odaklanacağının aktarıldığı açıklamada, bunun için bir Alman gayrimenkul yatırım şirketinin çoğunluk hissesini satın almak için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Alman banka, ABD’den çekilmeden kaynaklanacak maliyetlerin yıl sonunda zarar açıklamasına yol açabileceğini de bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde ABD'nin değişken politikası nedeniyle Deutsche Pfandbriefbank, mayısta bu ülkeden çekilmeyi değerlendirdiğini duyurmuştu.