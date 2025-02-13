Alman çelik devi uyardı! ABD’nin gümrük tarifeleri Avrupa’ya ucuz Çin çeliği akınına yol açabilir
Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden Almanya merkezli Thyssenkrupp, ABD'nin çelik ithalatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisinin, Çinli üreticilerin fazla üretimini Avrupa pazarına yönlendirebileceği uyarısında bulundu. Şirketin finans müdürü Jens Schulte, bu tarifelerin Avrupa'da kapasite fazlası sorununu derinleştirebileceğini belirtti. Avrupa'daki çelik üreticileri ise yüksek enerji maliyetleri nedeniyle ucuz Çin çeliği karşısında AB düzenleyicilerinden koruma talep ediyor.
Almanya merkezli sanayi devi Thyssenkrupp, ABD'nin çelik ithalatına getirdiği yüzde 25 oranındaki gümrük vergisinin Avrupa çelik piyasasında ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı.
Şirketin finans müdürü Jens Schulte, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni tarifelerin dolaylı etkilerini önümüzdeki birkaç ay içinde analiz edeceklerini belirtti.
Schulte, özellikle Çinli çelik üreticilerinin, ABD pazarında artan gümrük vergileri nedeniyle fazla üretimlerini Avrupa'ya yönlendirebileceğini ifade etti.
Schulte “Bugün ABD’ye teslimat yapan ve yüksek vergilerle karşılaşacak olan Çinli oyuncuların, fazla üretimlerini Avrupa’ya kaydırmaya çalışması mümkündür” dedi.
Avrupa çelik üreticileri uyarıyor
Avrupalı çelik üreticileri, özellikle yüksek enerji maliyetleri nedeniyle rekabet gücünü kaybettiklerini belirterek, AB düzenleyicilerinden ucuz Çin çeliği ithalatına karşı önlem talep ediyor.
Geçtiğimiz yıl, Avrupa’daki üreticiler, fiyatların üretim maliyetlerinin altına düşmesi nedeniyle koruyucu tarifelerin artırılmasını istemişti.
Thyssenkrupp’un açıklaması, ABD'nin korumacı ticaret politikalarının küresel çelik ticaretinde zincirleme etkiler yaratabileceğini ortaya koyarken, Avrupa’nın ucuz Çin çeliği karşısında alacağı önlemler merakla bekleniyor.