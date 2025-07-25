Alman devi Bosch'tan işten çıkarma planı: 1100 kişi işsiz kalacak!

Alman otomobil parçaları üreticisi Bosch, Almanya'nın Reutlingen kentindeki otomobil parçaları fabrikasında düşen satışların etkisiyle 2029'a kadar 1.100 kişiyi işten çıkaracak.

Üst düzey bir şirket yetkilisi salı günü yaptığı açıklamada, şirketin 2029 yılına kadar 1.100 kişiyi işten çıkaracağını ve Reutlingen fabrikasını yeniden yapılandıracağını söyledi.

Bosch'un fabrikayı ağırlıklı olarak yarı iletken üretimine odaklayacağı bildirildi.

'Kolay değil ancak ihtiyaç duyuluyor'

Bosch'un yarı iletken operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Dirk Kress, "Avrupa elektronik kontrol üniteleri pazarı oldukça fiyat odaklı ve yeni girenler tarafından sert bir şekilde rekabet ediliyor" dedi.

Kress, "Gerekli işten çıkarmalar bizim için kolay değil, ancak sahanın geleceğini güvence altına almak için acilen ihtiyaç duyuluyor" ifadelerine yer verdi.

Bosch'un Reutlingen'deki fabrikasında yaklaşık 10 bin çalışanı bulunuyor.