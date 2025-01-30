Alman devi Volkswagen'da 35 bin kişilik işten çıkarmalar yetmedi, daha fazla tasarruf gündemde!

Alman otomotiv devi Volkswagen’de, maliyet kesintilerine yönelik yeni adımlar gündeme geldi. Handelsblatt gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yönetim kurulu üyeleri, geçen yılın sonlarında sendikalarla varılan 35 bin kişilik işten çıkarma anlaşmasının şirketin finansal hedeflerini karşılamaya yetmeyeceğinden endişe ediyor.

Volkswagen yönetimi, zorlu piyasa koşulları ve artan rekabet nedeniyle daha fazla maliyet kesintisine gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Handelsblatt’a göre, şirketin hedeflediği yüzde 6,5’lik kârlılık marjı, başlangıçta planlandığı gibi 2025 yılı sonunda değil, üç ila dört yıl içinde yakalanabilecek.

Şirket, Aralık ayında toplu grevleri önlemek için 35 binden fazla çalışanın işten çıkarılmasını içeren bir anlaşmaya imza atmıştı. Ancak yaşanan gelişmeler, Volkswagen'in finansal istikrarını sağlamak için daha geniş kapsamlı tasarruf önlemlerine yönelebileceğini gösteriyor.

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi, küresel ekonomik belirsizlikler ve sektördeki dönüşüm süreci nedeniyle maliyetleri daha sıkı kontrol etme gereği duyuyor. Yönetimin bu doğrultuda nasıl adımlar atacağı, önümüzdeki dönemde netleşecek.