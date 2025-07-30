Alman ekonomisi ikinci çeyrekte beklendiği gibi daraldı

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2025 yılının ikinci çeyreğinde küçüldü. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan ön verilere göre, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 oranında daraldı.

Uzmanların da beklentisi bu yöndeydi. Açıklanan bu veriyle birlikte Almanya, ekonomik büyüme açısından zorlu bir döneme girdiğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

İlk çeyrek verisi aşağı yönlü revize edildi

Destatis ayrıca, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin daha önce yüzde 0,2 büyüme olarak açıklanan GSYH verisini yüzde 0,0 olarak revize etti. Böylece Almanya ekonomisi, yılın ilk yarısını teknik olarak durgunluk sınırında tamamlamış oldu.

Verilere göre, ikinci çeyrekteki düşüşün temel nedenleri arasında ekipman yatırımlarındaki azalma ve inşaat sektöründeki daralma öne çıktı. Ancak hem özel tüketim hem de kamu harcamalarındaki hafif artışlar, ekonomideki düşüşü kısmen dengeledi.

Yıllık bazda sınırlı toparlanma var

2024’ün ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında, bu yılın aynı döneminde Almanya GSYH’si fiyat etkisinden arındırıldığında yatay kaldı. Ancak takvim etkilerinden arındırılmış bazda yüzde 0,4 oranında yıllık artış kaydedildi.

Destatis, 2025'in ikinci çeyreğinde bir iş günü daha az olmasının da yıllık bazdaki yatay seyirde etkili olduğunu belirtti.

Zayıf dış talep ve yatırım eksikliği göze çarpıyor

Ekonomideki bu daralma, Almanya’nın yatırımlardaki kırılganlığı ve zayıf dış talep sorunlarını sürdürdüğünü gösteriyor. Jeopolitik gerilimler, sıkılaşan finansal koşullar ve küresel ticaretteki belirsizlikler, ülkenin ekonomik görünümünü baskılamaya devam ediyor.

Analistler, Almanya’nın ikinci yarıda bir miktar toparlanma arayışına gireceğini ancak bu sürecin kolay olmayacağını vurguluyor. Özellikle Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararları, önümüzdeki dönemde ekonomik dengeler üzerinde belirleyici olacak.