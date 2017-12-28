Alman ekonomisinde 2018 beklentileri olumlu

28 Aralık 2017

Alman ekonomisinde görülen olumlu gelişmelerin gelecek yıl da devam etmesi ve ekonomik genişlemenin sürmesi bekleniyor.

Almanya, sahip olduğu yüksek teknoloji ve olumlu ekonomik verilerle Avrupa’da öncü ekonomi rolünü sürdürmeye devam ediyor. Ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 arttı. Yıllık bazda ise üçüncü çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde 2,8 seviyesinde kaydedildi.

Ülkedeki önemli ekonomi kuruluşlarının büyüme tahminlerini güncellemesi dikkati çekiyor. Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülke ekonomisine ilişkin 2018 büyüme beklentisini yüzde 2’den yüzde 2,6’ya çıkardı.

Almanya Merkez Bankası da (Bundesbank) ülke ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 1,7’den yüzde 2,5’e revize etti.

Alman ekonomi kuruluşlarının 2018 beklentileri yüksek

Merkezi Köln’de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yayımladığı anket, Alman ekonomi kuruluşlarının 2018 ekonomik beklentilerinin yüksek ve iyimser olduğunu ortaya koydu.

IW'nin anketine katılan 48 ekonomi kuruluşundan 26'sı, mevcut ekonomik durumu bir yıl öncesine kıyasla daha olumlu değerlendirdi. Durumun daha da kötüleştiğini belirtenlerin sayısında da önemli bir azalma oldu.

Ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı politikaları ve Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden ayrılışının (Brexit) yaklaşmasına karşın Almanya'daki yatırımlar, 2017'de ivme kazandı ve gelecek yıl da bu yatırımların yoğunlaşması bekleniyor.

Bu arada, gıda endüstrisi, yüksek rekabet ve yükselen maliyetlerle karşı karşıya bulunurken, Volksbanks ve Raiffeisen bankaları düşük faiz oranları ve marjlar nedeniyle sıkıntı çekiyor.

"Ekonomi, birçok riske karşı şimdi daha sağlam"

DekaBank Başekonomisti Dr. Ulrich Kater, ekonomik kalkınmanın 2016'da şaşırtıcı derecede güçlü olduğunu ve hisse senedi piyasalarının da tüm tahminleri aştığını söyledi.

Kater, bu yıla ilişkin aşırı temkinli beklentilerin, siyasi faktörlerin olası olumsuz etkileri karşısında gösterilen abartılı kaygılardan kaynaklandığını ifade ederek, "Ancak siyasi belirsizlik seviyesinin yüksek kalmasına karşın hem ekonomi hem de finansal piyasalar, yüz yüze kaldığı birçok riske karşı şimdi daha sağlam. Sonuç olarak, hem şirketler hem de tüketiciler, yeni yıla güvenle adım atıyorlar" diye konuştu.

Kater, ekonomik sinyallerin açık şekilde olumlu olduğunu, hem tüketim hem de yatırım tarafından desteklenen kuvvetli büyümenin, olağan dışı geniş tabanlı küresel büyüme ile birleştiğini kaydetti.

Alman ekonomisinde 2018'e ilişkin görülebilecek zorluklar

Ulrich Kater, Alman ekonomisinde 2018'e ilişkin görülebilecek zorluklara değinirken, "İleriye bakarsak, akılda tutulması gereken hayati bir unsur, düşük faiz oranları ile gelecek yılların geçecek olmasıdır. Merkez bankalarının gevşek para politikalarından uzun zamandır beklenen çıkış, bu görünümü değiştirmedi" ifadelerini kullandı.

Yeni yılda merkez bankalarının para politikası duruşlarını değiştirebileceğine işaret eden Kater, şunları kaydetti:

"2018'de para politikası dönüşünde hayati bir kilometre taşına ulaşılacak. Merkez bankalarının dünya genelinde bilançolarını 2018 yılından itibaren azaltmasıyla birlikte para politikasının normalleşmesi seyri hafifçe devam edecektir. 2018'de bu daha inişli çıkışlı bir yıla neden olabilir. Bununla birlikte, getirilerde sürekli bir artış olmayacaktır."

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Kaynak: AA