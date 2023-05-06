Alman firmadan Türkiye'ye 40 milyon euroluk yatırım

Ürün bileşenlerinde yüzde 90’a varan yerlilik oranı yakalamayı hedefleyen ZF CVS Türkiye, Sakarya'da açılışı yapılan ve temel atma töreni gerçekleştirilen ek tesisler için 40 milyon euroluk yatırım yaptı. ZF CVS Türkiye, planladığı ilave birimleriyle Sakarya’da bulunan tesislerinde 600 kişiye istihdam imkanı sağlamayı ve toplamda 300 milyon euroluk ihracat hacmine ulaşmayı amaçlıyor.

“Avrupa'nın merkezi olacak"

ZF Ticari Araç Fren Sistemleri Global Başkanı ve ZF CVS Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz, "Bu yeni yatırım, ZF’nin otomotiv sektöründe Türkiye’ye duyduğu güveni göstermektedir.

ZF CVS Türkiye olarak bugün Türkiye’de sadece üretim faaliyetinde bulunmuyor, WABCO ve ProVia marka ürünlerimizin de yerel müşterilerimize hızlı ulaştırılmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda satın almadan ürün segmentlerine, farklı global fonksiyonları temsil eden yöneticilerimiz ve ekipleriyle birlikte İstanbul’daki merkezimiz ve Sakarya’dan tüm dünyayı yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

ZF Ticari Araç Operasyonlar ve Malzeme Yönetimi Tepe Yöneticisi Nicolas Bardot ise Türkiye’nin, ZF için önemli bir merkez olduğunu dile getirdi. Bardot, “Süregelen yatırımlarla da Sakarya, fren körüğü üretiminin Avrupa’daki merkezi olacak" diye konuştu.