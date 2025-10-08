Alman hükümeti büyüme beklentisini yükseltildi!

Alman hükümeti, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, revize ederek yüzde 0,2’ye yükseltti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Katherina Reiche, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ekonomik büyümeye ilişkin sonbahar dönemi tahminlerini açıkladı.

Buna göre, bu yıl için nisanda hükümetin yüzde 0 olarak açıkladığı resmi büyüme beklentisi yüzde 0,2’ye yükseltildi. Hükümet, 2026’da mali teşviklerin desteğiyle yüzde 1,3 ve 2027’de 1,4 büyüme öngörüyor.

2023 ve 2024'ü resesyonda geçiren Almanya'da işsizlik oranının 2025 ve 2026'da sırasıyla yüzde 6,3 ve 6,2 olacağı tahmin edilirken ihracatın bu yıl yüzde 0,1 düşmesi, gelecek yıl yüzde 1,2 artması bekleniyor.

Hükümet, gelecek yıl ekonomide toparlanmaya, özellikle özel tüketim ve kamu harcamalarının katkı yapmasını bekliyor. İklim, altyapı ve savunma alanlarında milyarlarca dolarlık kamu harcamalarının da ekonomiyi canlandıracağı tahmin ediliyor.

Hükümete göre, enflasyon oranının düşmesi, çalışan ücret artışları ve vergi indirimi önlemleri, gelecek yıllarda hane halkının harcanabilir gelirlerinin artmasına neden olacak.

Büyümeye yönelik riskler

Alman hükümeti, ülke ekonomisinin toparlanmasına yönelik başlıca riskler olarak da ABD'nin değişken ticaret ve güvenlik politikaları ile ticari ortaklarında beklenmedik keskin ekonomik gerilemeyi görüyor.

Jeopolitik krizlerin tırmanmasının veya Almanya'nın önemli ticaret ortakları arasında beklenenden daha güçlü bir yavaşlama olmasının da Alman ekonomisinin toparlanmasına ek engeller oluşturabileceği düşünülüyor.

Bu arada Alman hükümetinin ekonomik büyümeye ilişkin tahminlerinin ülkenin önde gelen ekonomi enstitüleriyle aynı seviyede olması dikkati çekti. Enstitüler, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,2 büyümesini öngörüyor.

"Bürokrasiyi ortadan kaldırmalıyız"

Bakan Reiche, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinde bu yıl ve gelecek yıllarda beklenen büyümenin önemli bir kısmının özel altyapı fonu ve savunma yatırımları gibi yüksek hükümet harcamalarından geleceğini belirterek, bunun da ancak yatırımların hızlı bir şekilde yapılmasıyla etkili olacağını söyledi.

Reiche, “Uzun vadeli ekonomik büyümeyi sağlamak için yapısal reformlarda gecikilmelere son vermeli, enerji maliyetlerini düşürmeli, özel yatırımları teşvik etmeli, uluslararası standartlara göre yüksek olan vergi yükünü ele almalı, bürokrasiyi ortadan kaldırmalı, pazarları açmalı ve inovasyonu mümkün kılmalıyız." dedi.

Alman ekonomisi

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülkede ekonomi, artan faiz oranları, sanayideki zayıflıklar, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Alman hükümeti, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansıması beklenenden daha uzun sürüyor.