Alman hükümeti, Lufthansa’daki hisselerini satmayı planlıyor

Alman hükümeti, Lufthansa'daki payını yüzde 5’lik hisse satışıyla yüzde 15’e kadar azaltmayı planlıyor.

Almanya’da hükümetin oluşturduğu Ekonomik İstikrar Fonu’ndan (WSF) yapılan açıklamada, COVID-19 salgını nedeniyle zor durumda kalan Lufthansa’ya bir kurtarma paketi hazırlayarak hisse alan WSF'nin bu hisselerin en fazla yüzde 5'ini satacağı belirtildi.

WSF, koranavirüsün sebep olduğu ekonomik krizde önemli Alman şirketlerine yardımcı olmak için kurulmuştu.

Fon, Mayıs 2020’de Lufthansa’nın her biri 2,56 euro nominal değerde yüzde 20’lik hissesini (veya 300 milyon euro karşılığında) devralmıştı. Söz konusu hisselerin Alman borsasındaki güncel değeri 1 milyar euroyu aşıyor.