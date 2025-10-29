Alman hükümeti onayladı: Asgari ücrette 2027 tarifesi belli oldu

Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, ülkede saatlik asgari ücretin mevcut 12,82 Eurodan iki aşamada artırılacağını duyurdu. Buna göre asgari ücret, 1 Ocak 2026’da 13,90 Euro, 1 Ocak 2027’de ise 14,60 Euro olacak.

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Komisyonu’nun 27 Haziran’da sunduğu teklifi aynen kabul etti. Komisyonun önerisi hükümet tarafından değiştirilemiyor; yalnızca yasal düzenleme yoluyla yürürlüğe konabiliyor.

6,6 milyon çalışan yararlanacak

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre bu artıştan yaklaşık 6,6 milyon çalışan doğrudan etkilenecek. Bu artış, özellikle düşük gelirli sektörlerde çalışanlar için önemli bir gelir iyileştirmesi anlamına geliyor.

Almanya’da yasal asgari ücret ilk kez 2015 yılında saat başına 8,50 Euro olarak belirlenmişti. O tarihten bu yana yapılan artışlarla birlikte, 12 yıl içinde asgari ücrette yüzde 70’in üzerinde bir artış gerçekleşmiş olacak.

İşveren maliyetleri artacak

Bakanlık tahminlerine göre, asgari ücretteki artış şirketlerin maaş maliyetlerini 2026’da 2,18 milyar Euro, 2027’de ise 3,44 milyar Euro artıracak. Ekonomistler, bu durumun özellikle küçük işletmeler üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

Siyasi tartışma büyüyor

Asgari ücret artışı, ülkedeki siyasi tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Seçim kampanyasında SPD ve Yeşiller, ücretin 15 Euroya çıkarılmasını savunurken, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Asgari Ücret Komisyonu’nun