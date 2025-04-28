Alman ilaç devi Merck'ten kanser tedavisine dev yatırım

Merck’ten yapılan açıklamada, SpringWorks Therapeutics, Alman şirketin hisse başına 47 dolarlık satın alma teklifini kabul etti. Böylece, Merck, kanser hastalıkları alanında satışlarını genişletmek için yaklaşık 3,9 milyar dolarlık bir öz sermaye değeri karşılığında SpringWorks Therapeutics’i satın alacak.

Teklif ortalama fiyatın yüzde 26 üzerinde geldi

Söz konusu teklif, merkezi ABD’nin Connecticut eyaletinde bulunan SpringWorks Therapeutics hisselerinin Şubat 2025’teki piyasa spekülasyonlarından önceki 20 günlük ortalama fiyatının yüzde 26 üzerinde bir rakama denk geliyor.

Anlaşmaya göre, Merck, SpringWorks Therapeutics'e nakit ödeme yapacak.

Yaklaşık 3,9 milyar dolarlık satın almanın, gerekli izinlerin ardından 2025’in ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.