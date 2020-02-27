Alman ilaç şirketi Türkiye’ye yatırım kararı aldı

27 Şubat 2020

Mehmet KAYA

Türkiye’de faaliyete başlamasının 25. yılı kutlayan Boehringer Ingelheim’in (BI), Türkiye'deki yatırımlarını artırmayı planlıyor. BI Türkiye Genel Müdürü ve Sahraaltı Afrika Bölgesi Dönüşüm Süreci Lideri Evren Özlü faaliyetlerine yönelik yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de hızlı büyüyen şirketin hem küresel, hem de bölgesel öneminin arttığını açıkladı.



Boehringer Ingelheim, 25’inci yılında büyüme hedefini destekleyecek yerel yatırımlarına da başlıyor. Evren Özlü, yerelleşme çalışmalarında imza sürecini tamamladıklarını ve 2020 için önemli yatırım hedefleri olduğunu belirterek, “Yerelleşme çalışmalarımızla birlikte Türkiye, insan sağlığı ürünleri açısından Boehringer Ingelheim’ın üretim üslerinden biri haline geliyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde insan sağlığı portföyümüzdeki her 2 kutu ilaçtan birini Türkiye’de üretmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte değer bazında da ürünlerin yaklaşık 3’te birinin de yerel üretilen ürünlerden gelmesini hedefliyoruz” dedi. Özlü ayrıca, 2020 yılı itibariyle spesifik farma ürünlerine odaklanmayı ve metabolizma alanında lider olmayı hedeflediklerini aktardı.

BI Türkiye, ülke ortalamasının üzerinde büyüdü

Evren Özlü, BI Türkiye’nin 2019 performansına yönelik yaptığı değerlendirmede, “2019 yılında geldiğimiz noktada, ilaç pazarının yüzde 20 üzerinde büyüyen bir organizasyon haline geldik. Bugün Türkiye organizasyonu olarak, hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı alanında firmamız için önemli katma değeri olan bir pozisyondayız. Sürdürülebilir bir başarı hikayesi yazmak için klinik araştırmalar, yerelleşme, insana yatırım ve yeni ürünlerin hızla hastalar ile buluşturulması gibi sektörün merkezindeki konularla ilgili önemli adımlar atıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Evren Özlü, IMS (IQVIA) verilerine göre 2019 insan sağlığı alanında BI Türkiye’nin yüzde 50 büyüdüğünü, bunun Türkiye ilaç pazarı büyümesi olan yüzde 31,7’nin üzerinde olduğunu kaydetti. BI Türkiye’nin, ülke ilaç firması sıralamasında 6 basamak yükselerek 14. sıraya geldiğini kaydeden Evren Özlü, “Türkiye olarak bu başarılarımız sayesinde bağlı bulunduğumuz Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) Bölgesi’nde büyük oyuncu konumuna yükseldik” ifadelerini kullandı.

Hayvan sağlığı alanında da 2019 yılını başarılarla tamamladıklarını belirten Özlü, “Hayvan Sağlığı alanında ise hayvanların refahına ve performansını arttırmaya odaklanarak bu konuda hizmet ve çözümler üretiyoruz. İş birimimiz önceki yıla göre yüzde 40’in üzerinde bir büyüme oranına ulaşarak, hayvan sağlığı alanında META Bölgesi’nin en hızlı büyüyen ülkesi konumunu 3’üncü yıla taşıdı” dedi.

BI’ın tüm dünyada faaliyetini sürdüren 135 yıllık bir şirket olduğu hatırlatılan açıklamada, hem insan hem de hayvan sağlığı alanında dünyada ilaç sektöründeki ilk 20 şirket arasında bulunduğu vurgulandı.

Türkiye’de 25 yıl önce solunum ve kardiyovasküler ilaçlarla başlayan faaliyetin hali hazırda insan sağlığında başta diyabet olmak üzere metabolik hastalıklar, solunum, onkoloji, immünoloji ve merkezi sinir sistemi hastalıklarında; hayvan sağlığı alanında ise hastalıkları önleme prensibiyle aşılar, anti parazit ilaçları ve terapötikler alanında devam ettiği kaydedildi.

BI sağlıkta sayısal dönüşüme odaklandı

Evren Özlü, BI’ın hızlı bir sayısal dönüşüm süreci içinde olduğunu hatırlatarak, hem insan, hem de hayvan sağlığında dijital araştırma, dijital bakım ve teknoloji alanında çözümler geliştirdiklerini; yeni moleküllerin keşfinde sayısal teknoloji ile sürçlerin hızlandırıldığını vurguladı.

Şirketin, çevre ve sağlık alanında sosyal girişimcileri desteklemek için Ashoka sosyal girişimcilik platformu ile işbirliği yaparak bu alandaki kişi ve kuruluşları desteklediğini vurgulayan Evren Özlü, Türkiye’den de sosyal girişimcilere mentorluk ve sponsorluk desteği verildiğini açıkladı.

Şirketin Türkiye operasyonunun başarılı olduğunu belirten Özlü, “Bağlı bulunduğumuz bölge için de bir rol model oluşturuyoruz. Investors In People sertifikası alan Türkiye’deki ilk ilaç şirketiyiz. İki sene önce de Great Place To Work (GPTW) Enstitüsü’nün En İyi İş Verenler Listesi’ne girdik ve global organizasyonumuz tarafından düzenlenen çalışan anketinde dünya sıralamasında çok iyi bir sonuca ulaştık” dedi.