Alman imalat sektörü 2024’ü hayal kırıklığıyla kapattı! Yeni hükümet ekonomiyi düzeltebilecek mi?

Alman sanayisi 2024 yılını üretim ve siparişlerdeki gerilemeler nedeniyle küçülerek kapattı. Ülkede kasımda 43 puan olan imalat sanayi PMI, aralıkta 42,5 puana inerek son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

S&P Global ve HCOB'den yapılan ortak açıklamada, "Almanya'nın imalat sektörü 2024’ü hayal kırıklığıyla kapatarak hem üretimde hem de yeni siparişlerde keskin ve hızlı düşüşler kaydetti" ifadelerine yer verildi.

"Durgunluk 2025'in ikinci yarısında sona erebilir"

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "İmalat sektöründeki durum oldukça vahim. Üretimin hızla düşmesi ve yeni siparişlerin azalmaya devam etmesi, sektörün yakın zamanda durgunluktan çıkamayacağını açıkça ortaya koyuyor" değerlendirmesini yaptı ve ekledi: “İmalat sektöründe iki buçuk yıldır devam eden durgunluk 2025'in ikinci yarısında sona erebilir. Çünkü o zaman Almanya’nın yeni bir hükümeti olacak. Yatırım ve tüketime yönelik mevcut bekle-gör tutumu değişebilecek.”

Alman mallarının en büyük alıcısı: ABD

Ekonomistler 2025 yılı için düşük bir büyüme bekliyor. Analistler ise Trump'un Avrupa Birliği ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını belirtiyor. ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Almanya, ihracatın yaklaşık yüzde 10'unu ABD'ye yapıyor.