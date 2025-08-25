Alman iş dünyası moralinde sürpriz yükseliş : 15 ayın en zirvesinde

Almanya'da iş dünyasının morali beklenmedik bir şekilde yükselerek 15 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Ifo Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, iş iklimi endeksi Temmuz ayındaki seviyesinden yükselirken, özellikle geleceğe yönelik beklentilerdeki artış dikkat çekti.

Temmuz ayında 88,6 seviyesinde bulunan iş iklimi endeksi, ekonomistlerin 88,6 beklentisinin aksine ağustosta 89,0'a ulaştı. Güncel koşullar endeksi 86,7 beklentisine karşın 86,4 olarak gerçekleşirken, beklentiler endeksi ise 90,3'lük konsensüs tahmininin oldukça üzerinde 91,6 seviyesine çıkarak geleceğe dair iyimserliğin güçlendiğini gösterdi.

Konut inşaatında belirgin iyileşme

Öte yandan, konut inşaatı sektöründeki duyarlılık temmuz ayında belirgin bir iyileşme kaydetti. Ifo İş İklimi endeksi bu sektörde -25,8 puandan -23,5 puana yükseldi. Şirketler özellikle geleceğe dair daha az şüpheci yaklaştı ve mevcut durum değerlendirmeleri de hafifçe iyileşti.

Ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, 'Konut inşaat şirketleri ihtiyatlı bir umut taşıyor' derken, iyileşmenin sürdürülebilirliği için finansman maliyetlerinin ve faiz oranlarının gelişiminin kritik olacağını belirtti.

Sektörde sipariş eksikliği yaşayan şirketlerin oranı yüzde 47,9'dan yüzde 46,1'e gerileyerek Ağustos 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi. İptal oranları da yüzde 9,0'dan yüzde 8,2'ye düştü.

Wohlrabe, 'Konut inşaatı doğru yönde ilerliyor ancak sadece siyasi açıklamalardan fazlasına ihtiyaç var. İyileşme, konut inşaatı turbosunun gerçekten devreye girmesiyle sürdürülebilir olabilir' ifadelerini kullandı.