 Alman işletmecinin Türkiye CEO’su: ‘Artık AVM yapılmaz’ diyemem

ECE Türkiye Pazarlama ve Marmara Park AVM Mü­dürü Selma Birinci, konkorda­tolar ve perakendecinin kira si­temi ile gündemden düşmeyen AVM sektörüne ilişkin DÜN­YA’nın sorularını yanıtladı. Bi­rinci, “Türkiye’de AVM işletil­mez diye bir şey yok. 15 yıldır buradayız ve bu alanda faali­yet gösteren az sayıda yabancı şirketten biriyiz” dedi. Alman­ya merkezli ECE Group, Tür­kiye’de Marmara Park ve Aqua Florya'nın da içinde olduğu 10 aktif AVM yönetiyor. Marmara Park’ın aynı zamanda ECE’nin mülk sahipliği de yaptığı proje­lerden biri olduğuna dikkat çe­ken Birinci, “Marmara Park’ta hafta içi günlük 50 bin, hafta sonu 70 bin ziyaretçi ağırlıyo­ruz. Doğru bölge ve doğru mar­ka karmasını kurmak gereki­yor” diye konuştu.

"Türkiye ayrı değerlendiriliyor"

Pandemiyle birlikte peraken­dede ciddi bir dönüşüm yaşan­dığını ifade eden Birinci, sek­törde bazı projelerde sıkıntılar olduğunu duyduklarını kaydet­ti. Birinci, “Bölgedeki yatırım­ları, nüfusu ve yeni marka gi­rişlerini iyi okumak gerekiyor. Galleria bunun iyi bir örneği. Çok özel bir projeydi ama deği­şimi zamanında okuyamazsa­nız sonuç kaçınılmaz oluyor. ‘Artık AVM yapılmaz’ demek de doğru değil. Asıl konu doğru bölgeyi ve doğru konsepti belir­lemek” mesajı verdi. Grup bün­yesinde Türkiye değerlendiri­lirken diğer ülkelerden ayrı ele alındığını söyleyen Birinci, ül­kedeki yüksek enflasyonun bu­na yol açtığını vurguladı.

Tüketici daha temkinli harcama yapıyor

Birinci, ECE Türkiye’nin sı­fırdan yeni bir AVM yatırımı planlamadığını ancak mevcut AVM’lerin yönetimini devral­ma konusunda aktif oldukları­nı kaydetti. Sektördeki değişime ve ECE Türkiye’nin hedeflerine ilişkin ise Birinci, şu anda iş ge­liştirme tarafında 4-5 yeni dev­ralma projesi üzerinde çalıştık­larını açıkladı. Ekonomideki dalgalanmanın AVM içi satışlara yansıdığını dile getiren Birinci, özellikle İstanbul'da tüketicinin harcamaya daha temkinli yak­laştığını ifade etti. Birinci, “Enf­lasyonun üstünde kalan bir ci­ro hacmi yok ama insanlar daha dikkatli harcıyorlar. Fiyatların başka bir boyuta gitmesi herke­si korkutuyor. İnsanlar artık mi­nimum ihtiyaçları üzerinden gidiyor. Fiyatların hızla yüksel­mesi herkes gibi perakendeciyi de zorluyor. Ancak yeme-içme, giyim ve deneyim odaklı alanlar hala güçlü” dedi.

“Kiracıya destek vermezsek iş devam etmez"

AVM’lerdeki dükkân kiraları konusundaki eleştirilere yöne­lik, perakendeci ile AVM yöne­timinin karşı karşıya değil yan yana olması gerektiğini söyle­yen Birinci, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Kiracımız zorlanıyor­sa bunu görmezden gelemeyiz. Gerekirse yatırımcı ile birlikte indirime gidiyoruz. Bu bir kar­şılıklı güven ilişkisi. ‘ECE’ye güvendik mağaza açtık’ diyen markalarımız var. Kiracıya des­tek vermezsek bu iş birliği de­vam etmez. Marka zor dönem­den geçiyordur, atlatmıştır te­şekkür eder ama zor dönemden çıkamayan da oluyor. Beni azat et çıkma kararı aldım dediği bir ortam da oluyor.”

AVM’ler sosyalleşme alanı

Marmara Park’ın dijital iletişimde farklı bir yol izlediğini belirten Birinci, AVM’nin YouTube kanalının 100 bin takipçiyi aşarak plaket alan ilk AVM kanalı olduğunu söyledi. Birinci, “Barış Manço Evi ziyareti ve Doğukan Manço ile özel tur. Derya Can ile dalış deneyimi. Mehmet Şef ile özel yemek. Fenomen buluşmaları, e-spor turnuvaları, çocuk etkinlikleri. Mesut Yar ile Marmara Park nerede?” gibi içeriklerle misafir çektiklerini anlattı. Birinci, “Gençlere dokunmak zorundayız. AVM artık sadece alışveriş değil, sosyalleşme ve deneyim alanı” diye konuştu. Sosyal sorumluluk tarafında ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Selma Birinci, ziyaretçilerin alışveriş çeklerini bağışlamasıyla deprem bölgesindeki çocuklara okul çantası ve kırtasiye desteği sağladıklarını, çeşitli hayır kurumları üzerinden yardımları ulaştırdıklarını ifade etti.