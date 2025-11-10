Alman işletmecinin Türkiye CEO’su: ‘Artık AVM yapılmaz’ diyemem
AVM sektörüne ilişkin “Artık AVM yapılmaz’ demek doğru değil” diyen ECE Türkiye Pazarlama Müdürü Birinci, kiralar konusunda ise uzlaşmacı olunması gerektiğini söyledi.
ECE Türkiye Pazarlama ve Marmara Park AVM Müdürü Selma Birinci, konkordatolar ve perakendecinin kira sitemi ile gündemden düşmeyen AVM sektörüne ilişkin DÜNYA’nın sorularını yanıtladı. Birinci, “Türkiye’de AVM işletilmez diye bir şey yok. 15 yıldır buradayız ve bu alanda faaliyet gösteren az sayıda yabancı şirketten biriyiz” dedi. Almanya merkezli ECE Group, Türkiye’de Marmara Park ve Aqua Florya'nın da içinde olduğu 10 aktif AVM yönetiyor. Marmara Park’ın aynı zamanda ECE’nin mülk sahipliği de yaptığı projelerden biri olduğuna dikkat çeken Birinci, “Marmara Park’ta hafta içi günlük 50 bin, hafta sonu 70 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Doğru bölge ve doğru marka karmasını kurmak gerekiyor” diye konuştu.
"Türkiye ayrı değerlendiriliyor"
Pandemiyle birlikte perakendede ciddi bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Birinci, sektörde bazı projelerde sıkıntılar olduğunu duyduklarını kaydetti. Birinci, “Bölgedeki yatırımları, nüfusu ve yeni marka girişlerini iyi okumak gerekiyor. Galleria bunun iyi bir örneği. Çok özel bir projeydi ama değişimi zamanında okuyamazsanız sonuç kaçınılmaz oluyor. ‘Artık AVM yapılmaz’ demek de doğru değil. Asıl konu doğru bölgeyi ve doğru konsepti belirlemek” mesajı verdi. Grup bünyesinde Türkiye değerlendirilirken diğer ülkelerden ayrı ele alındığını söyleyen Birinci, ülkedeki yüksek enflasyonun buna yol açtığını vurguladı.
Tüketici daha temkinli harcama yapıyor
Birinci, ECE Türkiye’nin sıfırdan yeni bir AVM yatırımı planlamadığını ancak mevcut AVM’lerin yönetimini devralma konusunda aktif olduklarını kaydetti. Sektördeki değişime ve ECE Türkiye’nin hedeflerine ilişkin ise Birinci, şu anda iş geliştirme tarafında 4-5 yeni devralma projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ekonomideki dalgalanmanın AVM içi satışlara yansıdığını dile getiren Birinci, özellikle İstanbul'da tüketicinin harcamaya daha temkinli yaklaştığını ifade etti. Birinci, “Enflasyonun üstünde kalan bir ciro hacmi yok ama insanlar daha dikkatli harcıyorlar. Fiyatların başka bir boyuta gitmesi herkesi korkutuyor. İnsanlar artık minimum ihtiyaçları üzerinden gidiyor. Fiyatların hızla yükselmesi herkes gibi perakendeciyi de zorluyor. Ancak yeme-içme, giyim ve deneyim odaklı alanlar hala güçlü” dedi.
“Kiracıya destek vermezsek iş devam etmez"
AVM’lerdeki dükkân kiraları konusundaki eleştirilere yönelik, perakendeci ile AVM yönetiminin karşı karşıya değil yan yana olması gerektiğini söyleyen Birinci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kiracımız zorlanıyorsa bunu görmezden gelemeyiz. Gerekirse yatırımcı ile birlikte indirime gidiyoruz. Bu bir karşılıklı güven ilişkisi. ‘ECE’ye güvendik mağaza açtık’ diyen markalarımız var. Kiracıya destek vermezsek bu iş birliği devam etmez. Marka zor dönemden geçiyordur, atlatmıştır teşekkür eder ama zor dönemden çıkamayan da oluyor. Beni azat et çıkma kararı aldım dediği bir ortam da oluyor.”
AVM’ler sosyalleşme alanı
Marmara Park’ın dijital iletişimde farklı bir yol izlediğini belirten Birinci, AVM’nin YouTube kanalının 100 bin takipçiyi aşarak plaket alan ilk AVM kanalı olduğunu söyledi. Birinci, “Barış Manço Evi ziyareti ve Doğukan Manço ile özel tur. Derya Can ile dalış deneyimi. Mehmet Şef ile özel yemek. Fenomen buluşmaları, e-spor turnuvaları, çocuk etkinlikleri. Mesut Yar ile Marmara Park nerede?” gibi içeriklerle misafir çektiklerini anlattı. Birinci, “Gençlere dokunmak zorundayız. AVM artık sadece alışveriş değil, sosyalleşme ve deneyim alanı” diye konuştu. Sosyal sorumluluk tarafında ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Selma Birinci, ziyaretçilerin alışveriş çeklerini bağışlamasıyla deprem bölgesindeki çocuklara okul çantası ve kırtasiye desteği sağladıklarını, çeşitli hayır kurumları üzerinden yardımları ulaştırdıklarını ifade etti.