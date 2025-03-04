Alman kimya sektörü krizde! Yeni işten çıkarmalar bekleniyor...

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarında yer alan ve Alman kimya sanayine yönelik rakamsal veriler dikkat çekti.

Ifo İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, ocakta eksi 14,8 puan olan Alman kimya sektörünün iş ortamı endeksi, şubatta 3,4 puan düşerek, eksi 18,2 puana geriledi. Ülkede istihdamın yüzde 3'ünü sağlayan Alman kimya sektörünün mevcut durum endeksi de şubatta 4,7 puan artarak, eksi 12,9 puana yükseldi.

Gelir açısından ise en büyük sanayi sektörü konumunda bulunan kimya sektörünün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi eksi 12 puandan eksi 23,3 puana geriledi.

Yeni işten çıkarmalar yolda!

Konuyu değerlendiren Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, "Alman kimya sektörü krizde. Yüksek enerji maliyetleri, bürokratik engeller, zayıf talep ve artan ticari engeller küresel rekabette sektörü zorluyor. Donald Trump'ın gümrük vergisi planları ihracatı baskılıyor" yorumunu yaptı. Ifo'ya göre, bu yükler karşısında şirketler üretimlerini azaltmayı ve daha fazla işten çıkarmayı planlıyor. Bunlara ek olarak ülkede kalifiye işçi sıkıntısı daha belirgin hale geliyor.

Alman üretimi malların en önemli alıcısı: ABD

ABD Başkanı Donald Trump, AB ürünleri için gümrük vergilerini önemli ölçüde "kesinlikle" artıracağını açıklamıştı. Trump, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak istiyor.

Alman kimya endüstrisi, otomotiv ve makine mühendisliği endüstrileriyle birlikte Almanya'nın en güçlü ihracat yapan sektörlerinden birisi. ABD, "Made in Germany" mallarının en önemli alıcısı konumunda.