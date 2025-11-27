Alman kimya şirketi devi 1500 kişiyi işten çıkaracak

Kimya sektöründeki diğer birçok şirket gibi Alman kimya devi Wacker da ekonomik baskı nedeniyle küçülmeye gidiyor.

Şirket maliyetleri düşürmek için 2027 sonuna kadar iş gücünün yaklaşık yüzde 9'unu azaltacağını duyururken tasarrufların yarısının personel azaltımından sağlanacağı bildirildi. Şirketin planlanan küçülme kapsamında Almanya'daki tesisler yoğunlukta olmak üzere dünya çapında 1500'den fazla kişiyi işten çıkaracağı öğrenildi.

Kimya endüstrisi iki engeli aşamadı

Wacker Chemie Üst Yöneticisi Christian Hartel, hedeflerinin maliyetleri rekabetçi bir seviyeye indirmek olduğunu belirterek, ülkedeki "aşırı yüksek enerji fiyatları ve bürokratik engelleri" kimya endüstrisinin başarılı bir şekilde gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak nitelendirdi.

Şirket, Ekim 2025'te üretim ortamında ve idari yapısında maliyetten tasarruf sağlamak amacıyla "PACE" adlı bir proje başlatmıştı.