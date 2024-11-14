Alman limanlarında Rus doğal gazına geçit yok

Almanya, devlet tarafından işletilen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalat terminallerine, Rusya’dan gelecek olan LNG kargolarını reddetmeleri talimatını vererek, Rus gazından bağımsızlık hedefini destekleyen yeni bir adım attı.

Financial Times tarafından görülen 6 Kasım tarihli bir mektupta, Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın, Deutsche Energy Terminal'e “Rus LNG teslimatlarını kabul etmeme” çağrısında bulunduğu belirtiliyor. Bakanlık, bu kararın "öncelikli kamu çıkarlarını" koruma amacı taşıdığını ifade etti.

Bu adım, Almanya’nın Rusya'nın Ukrayna’yı işgali sonrası Rus enerjisine olan bağımlılığı azaltmak için uyguladığı stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Almanya, daha önce Avrupa’nın en büyük Rus gaz ithalatçısıydı, ancak Rusya’nın gaz sevkiyatını durdurmasının ardından Şansölye Olaf Scholz yönetimi, enerji tedarikinde yeni kaynaklar bulmak için acil bir plan geliştirdi ve LNG ithalatı için terminaller inşa etti.

AB genelinde hâlâ Rus LNG'si alımları devam ederken Almanya, Rus gazından tamamen bağımsız kalmayı sürdürüyor. Almanya’nın talebiyle bu politika devam ederken, Avrupa Komisyonu da Rusya’dan gelen LNG’yi ABD’den sağlanacak gazla değiştirme planları üzerinde çalışıyor.

ABD ve İngiltere, Rus LNG’sini yasaklayan ülkeler arasında yer alsa da AB ülkeleri henüz bu yakıta tam bir yasak getirmedi. Kpler verilerine göre, AB'nin LNG ithalatının yüzde 20’si hâlâ Rusya’dan sağlanıyor ve Fransa, İspanya ile Belçika gibi ülkeler uzun vadeli kontratlar kapsamında bu alımları sürdürüyor.