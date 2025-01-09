Alman otomotiv endüstrisi krizi derinleşiyor! İşten çıkarmalar 2025'te artacak mı?

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, Kasım 2024'te eksi 32,4 puan olan Alman otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi, Aralık 2024'te 2,3 puan düşerek, eksi 34,7 puana geriledi.

Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi de 2024 Aralık'ta 1,5 puan artarak, eksi 32,3 puana yükseldi. Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 30,9 puandan eksi 37,1 puana geriledi. Ankete ilişkin açıklamada, "Alman otomotiv sektöründeki hava 2024 yılı sonunda daha da kötüleşti" ifadesi yer aldı.

Otomotiv şirketlerinin gelecek aylar konusunda daha kötümser olduklarının aktarıldığı açıklamada, "Otomotiv sektöründeki birçok şirket, sipariş birikimlerini üretim kapasitelerini tam olarak kullanmak için yetersiz olarak değerlendirdi. Dış ticarette de olumlu bir ivme beklenmiyor. İhracat beklentileri kasım ayındaki eksi 19,1 puandan eksi 20,3 puana geriledi" ifadeleri kullanıldı. Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Otomotiv endüstrisi böylece daha derin bir krize girdi. Eskiye kıyasla daha fazla şirket işten çıkarmaları değerlendiriyor" yorumunu yaptı.

Yüksek vergiler, artan elektrik fiyatları, bürokrasi...

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, Çinli üreticilerin gittikçe artan rekabeti, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in tarihi işten çıkarma ve fabrika kapatma planları bu tartışmaları artırdı.

Volkswagen'in kararı Alman otomotiv sanayisinin içinde bulunduğu krizi derinleştirirken, otomotiv sektörü, yüksek vergi oranları, artan elektrik fiyatları, geniş bürokrasi nedeniyle ülkede rekabet gücünü kaybediyor. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve kapasite azaltmak için iş konseyi ve sendikayla anlaşmaya vardı.

İstihdamın yüzde 3'ünü otomotiv sektörü sağlıyor

Sektör, Almanya'da toplam katma değerin yüzde 5'ini oluştururken, istihdamın yüzde 3'ünü sağlıyor. Gelir açısından ise açık ara en büyük sanayi sektörü konumunda. Alman otomotiv üreticileri geçen yıl 272,6 milyar Euro değerinde ihracat yaptı. Bu da toplam ihracatın yüzde 17,3'üne denk geliyor. Haziran 2024 itibarıyla Alman otomotiv sektöründe, tedarikçiler hariç yaklaşık 773 bin kişinin istihdam edildiği kayıtlara geçerken, sektörün istihdamı 2023'e göre yüzde 0,8 azaldı.

Sanayide çalışanların yaklaşık yüzde 14'ü otomotiv sektöründe bulunuyor. Bu da otomotiv sektörünü, 952 bin çalışanı olan makine mühendisliğinden sonra iş gücü açısından en büyük ikinci sanayi sektörü konumuna taşıyor.