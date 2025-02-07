Alman sanayi üretiminde dikkat çeken düşüş! Brzeski: "Görünüm iç açıcı değil"

Almanya'da sanayi üretimi, otomotiv ve makine endüstrisindeki gerileme nedeniyle Aralık 2024’te aylık yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde azalarak Mayıs 2020’den beri en düşük seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi sanayi üretiminin aralıkta aylık yüzde 0,6 gerileyeceği yönündeydi.

Öncü verilerle aylık yüzde 1,5 olarak açıklanan Kasım 2024 sanayi üretimindeki artış da 1,3 olarak revize edildi. Veriler, aralıkta kasıma göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 3,3 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde ara malı üretimi yüzde 3,3, sermaye malı üretimi yüzde 4,7 azaldı. Tüketim malları üretimi de yüzde 0,9 arttı.

Yüzde 0,9 azalma dikkat çekti

2024’ün tamamında sanayi üretimi 2023’e göre yüzde 4,5 azaldı. Destatis, sanayi üretiminin 2024’ün son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre yüzde 0,9 azaldığına dikkati çekti.

Destatis'in açıklamasında, "Aralık 2024'te sanayi üretimindeki düşüş temel olarak otomotiv sektöründe görülen yüzde 10’luk düşüşten kaynaklandı. Makine bakım ve montaj sektörünün üretiminde gözlenen yüzde 10,5’lik düşüşte genel sonucu olumsuz etkiledi. Buna karşın, ilaç sektöründeki yüzde 11,6’lık üretim artışı sonuç üzerinde olumlu bir etki oluşturdu" ifadeleri kullanıldı.

“Alman sanayisindeki çöküş devam ediyor”

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Bugün açıklanan veriler, son iki yıldır hayal kırıklığı oluşturan sanayi üretim rakamları serisine bir yenisini daha ekledi. Alman sanayisindeki çöküş devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.

"Görünüm iç açıcı değil"

Brzeski, "Alman sanayisi için görünüm hiç de iç açıcı değil. Bunun nedeni sadece Alman ihracatı üzerindeki potansiyel etki değil aynı zamanda şirketlerin üretimlerini ABD'ye taşımaları halinde Alman yatırımları üzerindeki etkidir. Sonuç olarak, bugünkü sanayi verileri bir kez daha sanayinin Almanya'nın büyümesi üzerinde bir engel olduğunun ve olmaya devam edeceğinin altını çiziyor.” yorumunu yaptı.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla AB ürünleri için gümrük vergilerini önemli ölçüde "kesinlikle" artıracağını açıklamıştı. Trump, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak istiyor.