Alman sanayisi beklentiyi dörde katladı: Üretim yüzde 2 arttı

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Almanya ekonomisinden peş peşe gelen iki veri sanayinin yönüne ilişkin alışılmadık bir tablo ortaya çıkardı. Ağustos ayında imalat sektöründeki yeni siparişler yüzde 10,6 gerilerken, bir gün sonra açıklanan üretim verisi beklentilerin çok üzerinde arttı.

Federal İstatistik Ofisi verilerine göre üretim ağustosta bir önceki aya kıyasla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 2 yükseldi.

Ekonomistlerin beklentisi yalnızca yüzde 0,5 artış yönündeydi. Böylece gerçekleşen artış piyasa tahmininin dört katına ulaştı. Temmuz ayındaki üretim düşüşü de yüzde 1,1’den yüzde 1,2’ye revize edildi.

Beklenti yüzde 0,5’ti, artış yüzde 2 oldu

Ağustostaki güçlü artış yalnız aylık veride görülmedi. Haziran-ağustos dönemindeki üretim, önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,4 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış üretim ise geçen yılın ağustos ayının yüzde 2,3 üzerinde gerçekleşti.

Bu rakamlar, uzun süredir yüksek enerji maliyetleri, zayıf dış talep ve finansman koşullarının baskısı altında bulunan Alman ekonomisi açısından olumlu bir sinyal verdi. Ancak tek aylık güçlü veri, Almanya sanayisinin bütün sorunlarının geride kaldığı anlamına gelmiyor.

Temmuzdaki yüzde 1,2’lik düşüşün ardından gelen yüzde 2’lik artış, üretimde belirgin bir toparlanmaya işaret etse de bunun sektörler arasında ne kadar geniş tabanlı olduğu bundan sonraki veriler açısından kritik olacak.

Üretimi inşaat ve makine sektörü taşıdı

Ağustostaki yükselişte en güçlü katkı inşaat sektöründen geldi. İnşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 9,3 arttı. Özellikle uzmanlaşmış inşaat faaliyetleri ve tamamlayıcı işler güçlü yükselişte etkili oldu. Makine ve ekipman üretiminde görülen artış da toplam üretimi yukarı taşıdı.

Bu ayrıntı önemli. Çünkü yüzde 2’lik toplam artışın tamamının Alman imalat sanayisine yayılan eşit bir toparlanmadan kaynaklanmadığını gösteriyor.

Almanya’nın sanayi görünümü son aylarda oldukça dalgalı seyrediyor. Otomotiv, makine, kimya, metal ve enerji yoğun sektörlerde şirketler yüksek maliyetler ile küresel talepteki değişime farklı tepkiler veriyor. Bu nedenle piyasalar artık yalnız toplam üretim rakamını değil, artışın hangi sektörlerden geldiğini de yakından izliyor.

Bir gün önce siparişler yüzde 10,6 düşmüştü

Üretimdeki yüzde 2’lik artışı daha dikkat çekici hale getiren gelişme ise yalnız bir gün önce açıklanan sipariş verisi oldu. Almanya’da imalat sanayisi siparişleri ağustosta bir önceki aya göre yüzde 10,6 geriledi.

İlk bakışta yüzde 10,6’lık sipariş düşüşü ile yüzde 2’lik üretim artışı birbiriyle çelişiyor gibi görünüyor. Ancak iki veri ekonominin farklı dönemlerini ölçüyor.

Üretim, fabrikalarda mevcut siparişlerden ne kadar ürün çıkarıldığını gösterirken yeni siparişler önümüzdeki aylardaki üretim için talebin gücüne ilişkin sinyal veriyor. Üstelik siparişlerdeki sert düşüşün büyük bölümü tek bir kalemdeki oynaklıktan kaynaklandı.

Uçak, gemi, tren ve askeri araçları kapsayan diğer ulaşım araçları sektöründe siparişler ağustosta yüzde 61,5 düştü. Temmuz ayında ise büyük sözleşmeler nedeniyle bu sektördeki siparişler yüzde 129,4 artmıştı.

Büyük ölçekli siparişler çıkarıldığında ağustostaki toplam sipariş düşüşü yalnızca yüzde 0,1 oldu.

Dolayısıyla yüzde 10,6’lık manşet düşüşü Alman sanayisindeki talebin aynı oranda çöktüğü anlamına gelmiyor. Ancak siparişlerde geniş tabanlı ve kalıcı bir artışın henüz ortaya çıkmamış olması üretimdeki toparlanmanın devamı açısından soru işaretini koruyor.

Türkiye için asıl sinyal önümüzdeki aylarda gelecek

Almanya’daki sanayi görünümü Türkiye açısından da önemli. Almanya, Türkiye’nin en büyük ve en istikrarlı ihracat pazarları arasında bulunuyor. Otomotiv yan sanayisinden makineye, metal ürünlerinden tekstile kadar çok sayıda Türk üretici Alman ekonomisindeki talep değişimlerinden etkileniyor.

Bu nedenle üretimin yüzde 2 artması ilk aşamada olumlu bir sinyal. Ancak Türk ihracatçısı açısından daha önemli gösterge Alman fabrikalarının önümüzdeki aylarda ne kadar yeni sipariş aldığı olacak.

Üretimdeki artış devam eder ve makine başta olmak üzere sanayi sektörlerine yayılırsa Almanya’dan gelen ithalat talebinin güçlenmesi Türkiye’nin ihracatı açısından destek oluşturabilir.

Buna karşılık yeni siparişlerdeki zayıflık sürerse ağustostaki üretim artışı geçici bir toparlanma olarak kalabilir.

Bu nedenle iki gün içinde gelen verilerin verdiği mesaj farklı: Alman fabrikaları ağustosta beklenenden çok daha fazla üretim yaptı ancak gelecek ayların sipariş defteri aynı hızda güçlenmiş değil.