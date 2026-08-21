Alman sanayisinden hükümete rest: Dev şirketlerden acil reform çağrısı

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Almanya'nın önde gelen sanayi şirketleri ve işveren örgütleri, ekonomideki sorunlara karşı hükümetten hızlı adım atmasını istedi.

Bavyera ve Baden-Württemberg merkezli iş dünyası temsilcilerinin hazırladığı ortak mektuba Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Siemens, ZF ve Eberspacher gibi Alman sanayisinin büyük şirketleri de imza attı. Şirketler, koalisyon sözleşmesinde yer alan ekonomik reformların zaman kaybedilmeden uygulanması gerektiğini belirtti.

"Rekabet ve istihdam buna bağlı"

Mektupta yüksek enerji maliyetleri ve küresel ekonomide değişen koşulların şirketler üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi. İş dünyası, hükümetin ekonomi ve sosyal politikada atacağı adımların Alman şirketlerinin rekabet gücünü koruyabilmesi, istihdamı sürdürebilmesi ve ülkede yeni yatırım yapabilmesi açısından belirleyici olacağını vurguladı.

Yüzde 42'yi aşan prim yüküne "tarihi zirve" tepkisi

Alman basınına yansıyan mektupta, ülkedeki sosyal güvenlik prim yükünün yüzde 42'yi aşarak tarihi bir seviyeye ulaşması sert bir dille eleştirildi.

Şirketler ve işveren birlikleri, prim oranları sabit görünse dahi prime esas kazanç üst sınırlarının yükseltilmesi nedeniyle hem işveren hem de çalışan üzerindeki mali yükün sürekli arttığına dikkati çekerek bu durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Başbakan Friedrich Merz, Çalışma Bakanı Barbel Bas ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'ye gönderilen mektupta, bu yükün sürdürülebilir şekilde "düşürülmesi" talep edildi.

Alman devleri hükümetten ne istiyor?

İş dünyasının talepleri yalnızca primlerle sınırlı değil. Şirketler yüksek enerji ve iş gücü maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra çalışma saatlerinde daha fazla esneklik, bürokrasinin azaltılması ve kamu yönetimindeki dijitalleşmenin hızlandırılmasını talep ediyor.

Amaç, son yıllarda rekabet gücü tartışmalarının odağında bulunan Alman sanayisinin küresel pazardaki konumunu yeniden güçlendirmek.

Hükümet sonbaharı işaret etti

Hükümet cephesi ise reformlar için biraz daha zaman gerektiği görüşünde. Çeşitli düzenlemelerin sonbaharda netleşmesi planlanırken, gelecek hafta yapılacak kabine toplantısında ekonomiyi güçlendirecek adımların ele alınması bekleniyor.

Alman sanayisinden 4 yılın en güçlü sinyali

Öte yandan şirketlerin çağrısı Alman sanayisindeki 4 yılın en güçlü sinyalinin ardından geldi.

Almanya'da imalat sanayi, Ren Nehri'ndeki rekor düşük su seviyelerinin getirdiği zorluklara rağmen ağustosta son 51 ayın en güçlü büyümesini yakaladı. Temmuz ayında 52,2 puan olan imalat sanayi PMI, ağustosta beklentileri aşarak 54,1 puana yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin 52 puana gerileyeceği yönündeydi.

İmalat sanayisindeki güçlü yükselişe karşın hizmet sektörü zayıf seyrini korudu. Hizmet sektörü PMI, ağustosta 49,8'den 48,5'e gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.