Alman şirketler 2025 gelmeden beyaz bayrağı çekti!

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olarak gösterilen Almanya, ekonomideki 5 yıllık durgunluğun ardından üretim sektöründeki sıkıntılar ve Çin kaynaklı küresel rekabet nedeniyle resesyon tehlikesi ile karşı karşıya.

2025'te karamsar tablo hakim

Avrupa’daki Alman şirketleri bu yıl 60 bini aşkın çalışanı işten çıkarırken, karamsar tablo devam ediyor. Ifo'nun 8 bin şirketle 2025'teki iş koşullarını değerlendirdiği ankette, sadece yüzde 12,6 firma şartların iyileşeceğini öngörüyor.

En umutsuzlar inşaat sektöründe

Hiçbir sektörün 2025 konusunda iyimser olmadığı, ekonominin 2024'te zaten kötü performans gösterdiği belirtilerek, rakamların endişe verici olduğu vurgulanıyor. Sektörler arasında en karamsar şirketler ise inşaat sektöründe faaliyet gösterenler. İnşaat şirketlerinin sadece yüzde 5'inden azı gelecek yıl bir toparlanma bekliyor.

İmalat sektöründeki dev şirketlerin ise yüzde 15,7'si gelecek yıl iş koşullarının iyileşeceğini düşünüyor. Ülkenin üçüncü büyük sektörü olan kimya endüstrisinde de işletmelerin yüzde 18,2'si 2025'te yükseliş bekliyor.

Zayıf küresel talep, yüksek maliyetler ve sanayideki yavaşlama ile karşı karşıya kalan Avrupa'nın en büyük ekonomisi, 2024'te üst üste ikinci kez küçülmeye doğru gidiyor ve ekonomik enstitüler 2025'te bir başka zor yıl daha yaşanacağını öngörüyor.