Alman şirketlerin en büyük endişesi iç talebin erimesi

26 Haziran 2020

Hüsniye GÜNGÖR/DÜNYA EXECUTİVE-TR MONITOR

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye), Türkiye’de faaliyet gösteren 900 üyesine sordu: En büyük korku yüzde 70 ile iç talebin daralması! Türkiye’deki en büyük yabancı ülke temsilcilikleri arasında yer alan AHK Türkiye 900’ün üzerinde oda üyesi arasında salgının etkilerine yönelik bir anket gerçekleştirdi. Yüzde 46 ile çoğunluğunu sanayi şirketlerinin oluşturduğu katılımcılar arasında yapılan araştırmanın sonuçları COVID-19 salgınının yarattığı ekonomik tahribatın cirolarda giderek daha belirgin hale geldiğini ortaya koyuyor. Odaya üye şirketlerin yüzde 31'i satışlarının yüzde 10-25, yüzde 26'sı yüzde 25-50, yüzde 7'si ise yüzde 50'nin de üzerinde düşmesini bekliyor.

Bütçelerde kesinti endişesi

Ankete göre, salgının en büyük etkisi, katılımcıların yüzde 70'ini kaygılandıran iç talepteki düşüş. Ancak şirketler dış talep azalmasından da endişeli. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen talebin azalacağını düşünen şirketlerin oranı yüzde 50. Şirketlerin yüzde 28'i AB üyesi olmayan ülkelerden de talep düşüşü bekliyor. 2020 için planlanan yatırım bütçelerinin kısılması (%52.3), sipariş iptalleri (%45) ve lojistik zorluklar (%40.4) da salgının etkileri arasında.

Öz varlık kaybı da yaşanıyor

Pandeminin şirketlerin finansman durumuna etkisine bakıldığındaysa, likidite sorunları başta geliyor. Şirketlerin yüzde 46'sı mevcut ekonomik durumun bir sonucu olarak likidite sorunları yaşadığını belirtiyor. Katılımcı şirketlerin yüzde 29’u öz varlık kayıpları yaşarken yüzde 28’i finansal açıdan olumsuz etkilenmediğini ifade ediyor. Peki, işler ne zamana normale döner… Ankete katılan şirketlerin yüzde 53’ü yılın ikinci yarısında işlerinin normale döneceğini düşünüyor. Cirolardaki büyük düşüşe rağmen, şirketlerin dörtte üçü çalışan sayısını sabit tutmak istiyor.

Yüzde 55 ‘salgın arası’ vermedi

Araştırmaya göre şirketler krizin sonuçlarıyla başa çıkmak için maliyeti azaltma (%71) ve dijitalleşmeye ağırlık verme (%57) olmak üzere iki temel yöntemde yoğunlaşıyor. Araştırma ayrıca oda üyelerinin yüzde 55'inin salgın sırasında bile kesintisiz çalışmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. AHK Türkiye Genel Sekreteri Dr. Thilo Pahl, değerlendirmesinde Türk şirketlerinin kriz döneminde de geleceğe odaklandığını söylüyor.

İç talep güçlendirilmeli



Anketin sonuçlarını değerlendiren oda başkanı Dr. Markus C. Slevogt, şirketlerin dayanıklılığına dikkat çekiyor. Slevogt “Mevcut durumda üyelerimiz krize karşı müthiş bir dayanıklılık gösteriyor. Çoğunluk zor koşullara rağmen ara vermeden çalışmaya devam etti. Bununla birlikte, salgın bu yıl şirket bilançolarında önemli izler bırakacak. Bu nedenle iç talep güçlendirilmeli ve şirketler likidite darboğazlarını hafifletmek için desteklenmeli."