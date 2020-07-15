Alman turizm profesyonelleri Ege'de buluşuyor

15 Temmuz 2020

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress, Almanya’nın önde gelen turizm acentelerini 16-19 Temmuz’da İzmir ve Kuşadası’nda ağırlayarak, Türkiye’nin güvenli tatil seçeneklerini alınan tüm önlemler ile birlikte Alman temsilcilere tanıtacak.

TUI ve Alltours gibi tur operatörlerini temsil eden ve Almanya’nın yedi farklı şehrinden organizasyona katılacak olan seyahat profesyonelleri, Ege’de gerçekleşecek gezi ile birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı’nı turistik tesislerde deneyimleme imkânı bulacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Haziran ayında 50’den fazla ülkenin büyükelçisi ile uluslararası basın mensuplarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde Antalya’da buluştuğunu hatırlattı.

Türkiye'ye gelen her bir ziyaretçiyi bir tanıtım elçisi olarak kabul ettiklerini ifade eden Alpaslan, "Bu salgından önceki dönemde de böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Antalya’da gerçekleştirdiğimiz etkinlik sonrasında hem büyükelçilerden çok olumlu geri dönüşler aldık hem de Güvenli Turizm Sertifika Programı’nın Almanya’dan İngiltere’ye, Japonya’dan Ukrayna’ya, Rusya’dan Hollanda’ya uluslararası basın tarafından ilgiyle takip edildiğini gördük. Bu yüzden bu tür tanıtım etkinliklerini oldukça önemsiyor ve iş birliğinde bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye’nin küresel salgının ardından normalleşme sürecinde en başarılı sınavı veren ülkelerden olduğuna dikkat çeken Alpaslan, şunları kaydetti:

“Bakanlığımız Güvenli Turizm Sertifika Programını uygulamaya koydu. İç hat ve uluslararası uçuşlar başladığında Türkiye yeni turizm sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlamış durumdaydı. Türkiye, turizmde her zamanki gücünü korumaya devam ediyor; dünyanın içinden geçtiği bu en zorlu süreci atlatacak alt yapıya ve donanıma sahip durumdayız.”

İkinci tanıtım gezisi Antalya’ya

SunExpress CEO Yardımcısı Ahmet Çalışkan ise SunExpress’in Türk turizmin en önemli oyuncularından biri olduğunu belirterek, “Bu çerçevede, Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın katkıları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Alman Touristik Aktuell iş birliği ile önemli sayıda Alman turizm seyahat acentelerini İzmir’de ağırlayacağız. Amacımız, pandemi ile mücadelede Kültür ve Turizm Bakanlığımızın başlattığı ‘Safe Tourism’ uygulaması çerçevesinde alınan önlemleri misafirlerimize yerinde göstererek, İzmir özelinde Türkiye’nin bu konuya gösterdiği hassasiyetin altını bir kez daha çizmektir.” açıklamasını yaptı.

Bu yöndeki çalışmalarının önümüzdeki günlerde Antalya’da da devam edeceğini söyleyen Çalışkan, İzmir’den sonra Antalya’yı da seyahat acentelerine tanıtacaklarını aktardı. Almanya’nın önde gelen seyahat profesyonellerini 23-26 Temmuz tarihlerinde Antalya’da ağırlayacakları bilgisini veren Çalışkan, "Türkiye’nin bu konuda alınabilecek bütün önlemleri aldığını, hatta birçok turizm ülkesinden daha önde olduğunu bir kez daha göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.