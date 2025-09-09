Almanya Başbakanı Merz: Otomotiv, refahımızın anahtar endüstrisi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, otomotivin ülkesinin refahı için anahtar sektör olmaya devam edeceğini belirterek, sektörün geniş kapsamlı şekilde elden geçirilmeye ve doğru politika çerçevesine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başbakan Merz, Münih Uluslararası Otomobil Fuarı'nın (IAA) açılışında yaptığı konuşmada, Alman otomotiv sektörünün elektrikli mobiliteye geçişinde öncü rol oynaması gerektiğini vurguladı.

"Otomotiv endüstrisi, Almanya'nın refahı için anahtar bir endüstri" diyen Merz, "Ciro açısından otomotiv endüstrisi hala Almanya'nın en önemli endüstri sektörü. 770 binden fazla insan şu anda otomotiv endüstrisinde çalışıyor ve bunlar sadece büyük markalarda değil, aynı zamanda sayısız orta, büyük ve küçük tedarikçi işletmelerde, aile işletmelerinde, ülkemizin her yerinde" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan 4 milyondan fazla otomobilin ihraç edildiğini aktaran Merz, "Dünyada hiçbir ülke Almanya kadar yüksek otomobil ihracat hacmine sahip değil" dedi.

Merz, "Otomotiv endüstrisinin dönüşümünü şekillendirmek istiyoruz. Amacımız, Almanya'nın lider otomobil üretim endüstrilerinden biri olması ve geriden gelen bir sektör olmaması. Ve bu dönüşümün Alman otomotiv endüstrisi ve Almanya için sunduğu büyük fırsatlardan yararlanmak istiyoruz" diye konuştu.

Elektrikli hareketlilik konusunda kendilerini bir hedefe, bir teknolojiye sınırlamak istemediklerini vurgulayan Merz, Çin ve ABD'nin artan rekabetine ülkesinin cevabının inovasyon, kalite ve sürdürülebilir üretim olması gerektiğini kaydetti.

"Çin'in ihracat kısıtlamalarını endişeyle izliyoruz"

Şansölye Merz, "Çin'in nadir toprak elementleri ve kalıcı mıknatıslar gibi ürünlere uyguladığı ihracat kısıtlamalarını büyük endişeyle izliyoruz. Bu ham maddeler, teknoloji merkezi Almanya için kilit rol oynuyor" dedi.

Çin'in kendilerine meydan okuduğuna işaret eden Merz, adil rekabet koşullarının, bağımlılıkların azaltılması için somut adımlar üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

"Avrupalılar için daha farklı, daha iyi sonuç olmasını dilerdim"

Avrupa ve ABD arasındaki gümrük vergileri çatışmasını daha da azaltmak ve kalıcı olarak önlemek istediklerine işaret eden Merz, "İtiraf ediyorum ki, ABD ile yapılan anlaşmada bizim, Avrupalılar için daha farklı, daha iyi bir sonuç olmasını dilerdim" diye konuştu.

Başbakan Merz, ancak henüz Avrupa'da bu tür konuları eşit şartlarda özerk olarak karara bağlayacak kadar güçlü olmadıklarını dile getirerek, "Bu noktaya gelmek istiyoruz ve bunun için güçlü sanayiye ihtiyacımız var ama aynı zamanda tüm dünyada rekabet gücüne de ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Merz, sektördeki zorlukları ele almak üzere otomobil üreticileri, tedarikçiler ve otomotiv endüstrisindeki diğer paydaşlarla bir toplantı düzenlemeyi planladığını sözlerine ekledi.