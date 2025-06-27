Almanya Başbakanı Merz’den AB ile ABD arasındaki gümrük anlaşmazlığına hızlı çözüm çağrısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında gümrük tarife anlaşmasının hızla sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

Başbakan Merz, Brüksel'de yapılan AB Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zirvenin gündem maddelerinden ABD ile gümrük tarife anlaşmasına ilişkin konuşan Merz, “İşlerin çok karmaşık hale getirilmemesi konusunda ısrar ettim. 9 Temmuz'a kadar 2 haftadan az bir süremiz var ve bu süre içinde ileri düzeyde bir ticaret anlaşması üzerinde uzlaşamayız" dedi.

Merz, AB Komisyonunun müzakere yetkisine atıfta bulunarak, “Bu nedenle meslektaşlarıma lütfen hızlı bir şekilde çözüme ulaşalım dedim” ifadesini kullandı.

Kimya, ilaç, makine mühendisliği, çelik ve otomotiv sektörü gibi ülkesi için önemli olan sektörlerin yüksek gümrük vergileri tehdidi ile karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan Merz, “İşte bu yüzden yavaş ve son derece karmaşık olmaktansa hızlı ve basit olmak daha iyidir ve hepimiz bu konuda hemfikiriz” değerlendirmesinde bulundu.

Merz’in bu çağrısı, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in ABD'den tarife anlaşmazlığının çözümüne yönelik yeni bir öneri aldıklarını ve bu öneriyi değerlendireceklerini açıklamasının ardından geldi.​​​​​​​

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelince AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi getirmişti.

Trump, AB ile ticaret anlaşması görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önermiş, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, söz konusu açıklamaları sonrası Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından ABD tarafı, AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararı müzakerelere alan sağlamak için 9 Temmuz'a ertelemişti.

AB ülkelerini ticari konularda AB Komisyonu temsil ediyor. Bu aşamada AB ile ABD yetkilileri, tarifeler konusunda bir anlaşma sağlamak için müzakerelerde bulunuyor.