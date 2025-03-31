Almanya Başbakanı Scholz: "AB tek vücut olarak ABD'ye yanıt vermeye hazır"

Donald Trump'ın ABD tarifelerinin tüm ülkeleri kapsayacağını söylemesinin ardından artan ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasalarda negatif seyir söz konusu.

Şubat ayı perakende satışlarının aylık yüzde 0,8 yıllık 4,9 arttıği Almanya'da bugün TÜFE açıklaması bekleniyor.

"Ticaret savaşları tüm taraflara zarar veriyor"

Trump tarifelerine yönelik açıklamada bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB'nin ek gümrük tarifeleri karşısında "zayıf" olmadığını belirtti ve "Bu nedenle ABD'ye şunu söylüyorum, işbirliği Avrupa'nın hedefi olmaya devam ediyor. Ancak ABD bize çelik ve alüminyuma uygulanan tarifelerde olduğu gibi başka seçenek bırakmazsa, AB olarak tek vücut olarak yanıt vereceğiz" dedi. Scholz, ticaret savaşlarının tüm taraflara zarar verdiğine dikkati çekerek, "Piyasalara ve hisse senedi fiyatlarına baktığımızda, şu anda tarife politikamızla yanlış yolda olmadığımızı görüyoruz" ifadesini kullandı.

Avrupa borsaları...

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 düşüşle 537 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 22.270 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 8.592 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 38.353 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 13.213 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 7.825 puan seviyelerinde seyrediyor.