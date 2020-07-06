Almanya ekonomisi COVID-19 durgunluğundan sıyrılıyor

06 Temmuz 2020

Avrupa’nın COVID-19 krizinden en çok etkilendiği mart ve nisan aylarında sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 26.2 düşen fabrika siparişleri, mayısta yüzde 10.4 artarken, Euro Bölgesi’nin yatırım malları talepleri yüzde 43.5 arttı. Almanya Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre, fabrika siparişlerinde görülen en kötü dönem atlatıldı ancak toparlanma sürecinin devam ettiği belirtildi.

Fabrika siparişlerinde görülen artışta, 19 ülkelik Euro Bölgesi’nden gelen yüzde 20.9’luk sipariş artışı etkili olurken, Almanya’nın iç talebi yüzde 12.3 arttı. Euro Bölgesi dışından gelen siparişler ise yüzde 2 ile hafif yükseldi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın ilk çeyrekte girdiği durgunluğun ikinci çeyrekte daha da yavaşlaması bekleniyordu. Almanya hükümeti, ülke ekonomisini rahatlatmak amacıyla 130 milyar euroluk bir teşvik paketi ve katma değer vergilerinde altı aylık bir erteleme yapmayı planlıyor