Almanya ekonomisi üçüncü çeyrek büyümesiyle teknik resesyondan kurtuldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi, ülke ekonomisine ilişkin yılın 3. çeyreğini kapsayan öncü büyüme verileri açıklandı. Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla, yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,2 arttı.

İkinci çeyrekteki revize olarak yüzde 0,3 küçülen ekonomi, 'üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması' olarak ifade edilen teknik resesyona girmemiş oldu. Piyasa beklentisi, ekonominin yüzde 0,1 büyümesi yönündeydi. Öncü verilerle yüzde 0,1 küçülme olarak açıklanan ikinci çeyreğe ilişkin büyüme verisi de yüzde 0,3 düşüş olarak revize edildi. Üçüncü çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı da eksi yüzde 0,2 oldu.

Artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler

Zayıf dış ticaret, Alman ekonomisinin beklenen büyümeyi kaydedememesinin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Alman ekonomisi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Ekonomi geçen yıl alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı. Ülke böylece, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Yeni ekonomik paket 49 önlem içeriyor

Almanya’da hükümet, büyümeyen ekonomiye yeniden ivme kazandırmak amacıyla iş dünyası ve sendika temsilcileriyle görüşmeler yapıyor. Alman hükümeti 'Büyüme Girişimi-Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler' adı verilen bir büyüme paketi ile ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor. Paket, rekabetçiliğin güçlendirilmesi, bürokrasinin azaltılması, daha iyi çalışma teşvikleri, güçlü bir ekonomi için etkin bir finans merkezi ve yarının ekonomisi için verimli enerji piyasası gibi 5 alanda 49 önlem içeriyor.

Ilımlı bir toparlanmanın başlaması muhtemel

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) Başkanı Nils Jannsen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Alman ekonomisi yerinde sayıyor. Üçüncü çeyrekte GSYH’de yüzde 0,1'lik düşüş beklenirken yüzde 0,2 artış görüldü. Ancak revize verilere göre, ikinci çeyrekteki yüzde 0,3'lük düşüş daha önce bildirilenden yüzde 0,1’den daha büyüktü. Genel olarak, üçüncü çeyrekte gayri safi yurtiçi hasıla bir önceki yılın biraz altında kaldı. Dolayısıyla ekonomik üretim hem tarihsel hem de uluslararası karşılaştırmada zayıf kalmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Jannsen, "Hem geçici hem de yapısal faktörler ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturmakta. Yüksek faizler gibi geçici olumsuz faktörlerin azalmasıyla birlikte ılımlı bir toparlanmanın başlaması muhtemel. Özellikle yapısal sorunların Alman ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğuna ve Alman şirketlerinin rekabet gücünün azaldığına dair işaretler de artmakta. Sanayi üretimindeki düşüş eğilimi ve son zamanlarda küresel ticaret rakamlarının çok gerisinde kalan zayıf mal ihracatı bunun belirtileri. Ekonomik bir toparlanma, Alman ekonomisinin eski büyüme patikasının çok gerisinde kaldığı gerçeğini değiştirmeyecektir” değerlendirmesini yaptı.