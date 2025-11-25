Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte durağan kaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) 2025 yılının üçüncü çeyreğinde fiyat, mevsimsel ve takvim etkilerine göre düzeltilmiş olarak ikinci çeyreğe kıyasla değişim göstermediğini açıkladı.

Destatis Başkanı Ruth Brand, "Ekonomik faaliyet üçüncü çeyrekte zayıf ihracat nedeniyle engellenirken yatırımlar hafif arttı" dedi.

Fiyat, mevsimsel ve takvim etkilerine göre düzeltilmiş sabit sermaye oluşumu, önceki çeyrekteki düşüşün ardından 2025'in üçüncü çeyreğinde yeniden yüzde 0,3 arttı.

Makine, alet ve araçlardan oluşan ekipman yatırımları önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 yükseldi. İnşaat yatırımları ise önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 düştü.

Genel tüketim 2025'in üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla durağan kaldı. Özel tüketim, 2023'ün dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez yüzde 0,3 düştü. Bunun nedeni kısmen hanelerin restoranlar ve konaklama hizmetlerine daha az harcama yapması oldu. Kamu tüketimi ise önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı.

İhracat zayıf kaldı

Dış ticaret olumlu bir ivme sağlayamadı. 2025'in üçüncü çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı, fiyat, mevsimsel ve takvim etkilerine göre düzeltildiğinde 2025'in ikinci çeyreğinden yüzde 0,7 daha düşük olarak gerçekleşti.

Mal ve hizmet ithalatı önceki çeyrekle aynı seviyede kaldı (yüzde 0,0), yüzde 0,9 daha fazla mal ve yüzde 1,9 daha az hizmet ithal edildi.

Fiyat, mevsimsel ve takvim etkilerine göre düzeltilmiş gayri safi katma değer, 2025'in üçüncü çeyreğinde genel olarak ikinci çeyreğe göre hafif yükseldi (yüzde 0,1). İmalat sektörü yüzde 0,9 ile en belirgin düşüşü kaydetti. İnşaat sektöründe üretim yeniden düştü (yüzde 0,6). Hizmet sektörü ise üçüncü çeyrekte katma değerini artırabildi. Önceki çeyreğe göre en önemli artışlar bilgi ve iletişim sektöründe (yüzde 0,8) ve ticaret, ulaşım ve konaklamada (yüzde 0,7) gerçekleşti.

Önceki yılla karşılaştırıldığında, 2025'in üçüncü çeyreğindeki GSYİH, 2024'ün üçüncü çeyreğine göre reel olarak yüzde 0,3 daha yüksekti.