Almanya ekonomisi üst üste ikinci yıl daraldı

Almanya ekonomisi, 2024 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında daraldı. Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin Salı günü yayımladığı verilere göre, bu düşüş daha önce açıklanan öncü verilerle uyumlu bir şekilde gerçekleşti.

İhracatta büyük düşüş

Almanya’nın mal ve hizmet ihracatı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 oranında azaldı. Bu seviyede bir düşüş, en son 2020 yılının ikinci çeyreğinde gözlemlenmişti. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde Almanya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) çeyreklik bazda yüzde 0,1 artış göstermişti.

İkinci yıl ardından ekonomik daralma

Almanya ekonomisi 2024 yılı boyunca yıllık bazda yüzde 0,2 küçüldü. Artan uluslararası rekabet, yüksek enerji maliyetleri, faiz oranlarındaki yükselme ve belirsiz ekonomik görünüm, ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemeye devam etti. Bu gelişmelerle birlikte, Almanya ekonomisi üst üste ikinci yıl daralma yaşadı.