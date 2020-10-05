Almanya hizmet PMI üç ayın en düşük düzeyinde
Almanya'da hizmet PMI eylülde 50,6 puana geriledi.
IHS Markit'in açıkladığı Almanya hizmet satın alma yöneticileri endeksi, ağustos aıyındaki 52,5 puandan, eylül ayında, son üç ayın en düşük düzeyi olan, 50,6 puana geriledi. Beklentiler endeksin 49,1 puana gerilemesiydi.
IHS Markit Müdür Yardımcısı Phil Smith, Almanya'da hizmet sektörünün durma seviyesine geldiğini ve toparlanma hızının yavaşladığını belirtti ancak, "Euro Bölgesi'ne baktığımızda endeksin 50 düzeyinin üzerinde olması bile olumlu olarak görülebilir" dedi.
Almanya'nın bileşik satın alma yöneticileri endeksi, ağustos ayındaki 54,4 puandan, 54,7 puana yükseldi.