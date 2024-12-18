Almanya ihracat beklentileri endeksi Aralık’ta yeniden düşüşe geçti

Almanya’da ihracatçılar, son bir aylık toparlanmanın ardından Aralık ayında yeniden kötüleşen bir ekonomik görünümle karşı karşıya kaldılar. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo) tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, Aralık ayında ifo ihracat beklentileri endeksi, bir önceki ayda -5,9 puandan -5,8 puana revize edilen seviyesinden -6,1 puana düştü.

ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, bu durumu değerlendirerek, "İhracat ekonomisi yıl sonunda da herhangi bir ivme kazanmıyor. Önceki yıllardan farklı olarak, şirketler şu anda diğer ülkelerdeki olumlu ekonomik gelişmelerden faydalanmıyor" dedi.

Anket sonuçları, birçok temel sanayi sektöründe ihracatın düşmesini bekleyen şirketlerin olduğunu gösteriyor. Özellikle metal sektörü, önceki aylarda olduğu gibi en çok etkilenen sektörlerden biri olmaya devam ediyor. Metal sektöründeki olumsuz görünüm, Almanya'nın sanayi üretimi için bir uyarı işareti oluşturuyor. Aynı şekilde, tekstil ve giyim sektöründeki üreticiler de yabancı pazarlarda düşüş öngörüyor.

Otomotiv sektörü, altı aydır devam eden olumsuz tablosuyla dikkat çekiyor. Almanya'nın en büyük sektörlerinden biri olan otomotivdeki durağanlık, küresel pazarlarındaki belirsizliklere bağlı olarak daha da derinleşmiş durumda.

Kimya endüstrisinde ise, ihracat faaliyetlerinin yıl boyunca oldukça durağan kaldığı belirtiliyor. Sektördeki şirketler, önemli bir büyüme görmüyor ancak ani bir daralma da beklemiyorlar.

Öte yandan, gıda ve içecek endüstrisi uluslararası satışlarda büyüme bekleyen tek sektör olarak öne çıkıyor. Bu sektördeki üreticiler, global talebin devam etmesiyle yurtdışındaki satışlarını artırma umudu taşıyorlar. Elektrikli ekipman üreticileri de son dönemde biraz daha iyimser bir tablo çiziyorlar ve ihracat beklentilerinde küçük bir iyileşme görüldüğü belirtiliyor.

Almanya'nın dış ticaret sektörü, özellikle sanayi üretimi ve ihracat beklentileri açısından 2024 yılında zorluklarla karşılaşmaya devam edebilir. Bu durum, Alman ekonomisinin büyüme beklentilerini olumsuz etkileyebilir ve küresel ticaret ortamındaki belirsizlikler, daha fazla sektörü vurabilir.