Almanya'da ihracat arttı ancak sanayi üretimi geriledi

Almanya ihracat rakamları mart ayında Avrupa pazarından gelen yoğun talebin rüzgarıyla analist beklentilerini aştı. Federal İstatistik Ofisi cuma günü paylaştığı raporda dış satımın bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında yükseldiğini duyurdu. Finans uzmanları daha önce bu dönemde yüzde 1,7 oranında net bir daralma beklemişti. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan sevkiyatlardaki yüzde 3,4 oranındaki büyüme dış ticaret dengesini doğrudan şekillendirdi.

İhracat cephesindeki bu olumlu tabloya karşın sanayi tarafında işler beklendiği gibi gitmedi. Ülkenin sanayi üretimi enerji üretimi ile makine imalatındaki yavaşlama sebebiyle mart ayında yüzde 0,7 oranında düştü. Piyasa analistleri imalat üretiminde yüzde 0,5 oranında bir büyüme tahmin etmişti. Bu durum imalat sektörünün halen yapısal zorluklarla mücadele ettiğini gösterdi.

Almanya ihracat rakamları için siparişler umut veriyor

VP Bank ekonomistlerinden Thomas Gitzel sanayi siparişlerindeki güçlü verilerin ardından pozitif serinin korunduğunu belirtti. Gitzel yeni siparişlerdeki artışın üretimdeki yüzde 0,7 oranındaki gerilemeyi tolere edilebilir bir düzeye çektiğini ifade etti. Fabrikalarda biriken güçlü siparişlerin önümüzdeki süreçte Almanya ihracat rakamları ve genel üretim performansını desteklemesi bekleniyor. Alman sanayisinin büyüme ivmesi büyük ölçüde küresel jeopolitik gelişmelere bağlı bulunuyor.

İran çatışması ve Hürmüz Boğazı eksenindeki gelişmeler sanayi üretimini doğrudan tehdit ediyor. Commerzbank analistlerinden Joerg Kraemer yüksek enerji fiyatları ve Hürmüz bölgesindeki blokajın tedarik zincirini zorladığını vurguladı. Kraemer mevcut güven endekslerinin ikinci çeyrekte sanayi üretiminde yeni bir daralmayı işaret ettiğini bildirdi.

Amerika kıtasına yapılan satışlar hız kesti

Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri pazarına yönelik ihracat hacminde yüzde 7,9 oranında kayıp yaşandı. Bu düşüş küresel ticaret üzerindeki sürükleyici etkinin zayıfladığına dair önemli bir sinyal verdi. Yaşanan hacim kaybına rağmen Amerika Birleşik Devletleri 11,2 milyar euro değerindeki sevkiyatla en büyük pazar konumunu korudu.

İthalat tarafı mart ayında piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde bir seyir izleyerek yüzde 5,1 oranında yükseldi. Finans piyasaları daha önce ithalatın sadece yüzde 0,8 oranında artacağını tahmin etmişti. En fazla ithalat yüzde 4,9 oranında aylık artış ve 15,6 milyar euro bedelle Çin üzerinden yapıldı.

Dış ticaret fazlası artan maliyetlerle daralıyor

Tüm bu gelişmelerin sonucunda ülkenin dış ticaret fazlası hızla daralarak 14,3 milyar euro seviyesine geriledi. Sadece bir ay önce bu rakam 19,6 milyar euro seviyesinde gerçekleşmişti.

Beklentileri aşan Almanya ihracat rakamları dış talebin gücünü koruduğunu gösterirken artan ithalat maliyetleri dış ticaret fazlasını eritti. İmalat sektöründe yaşanan sipariş birikimleri gelecek aylarda toparlanma sinyalleri sunsa da enerji maliyetlerindeki yüksek seyir genel büyüme trendini yılın geri kalanında da baskılamaya devam edecek.