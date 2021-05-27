Almanya ile turizm diplomasisi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de muhataplarıyla yaptığı görüşme sonrasında, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Almaier ve Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiss ile toplantı yaptıklarını anlatan Ersoy, "Öncelikli olarak güvenli turizm seyahati için Türkiye’nin yaptıklarını tekrar kendilerine anlattık." diye konuştu.

Ersoy, Almanya'dan Türkiye'ye seyahatlerde, PCR testi istenmesi konusunun Alman mevkidaşı ile gündeme geldiğini belirterek, "Bu konu gündemimize geldi. Biz pazartesi günü bunu netleştiririz diye düşünüyorum. Avrupa’da uygulamaların Türkiye’de geçerli olması gerekiyor. Bizim görüşümüz bu." açıklamasında bulundu.

"Onların aldığı kararları Türkiye’yi uyumlu hale getireceğiz"

Avrupa Birliği'nin geçen hafta aşılanmış vatandaşlardan aşı belgesi dışında başka herhangi bir belge istenmemesi kararı aldığını ifade eden Ersoy, "Onlar Green-Pass-Yeşil Belge diyorlar. O belgelerin hepsiyle ilgili başvurularımızı yaptık. Bugünde Türk ve Alman sağlık bakanlığının yetkilileri bununla ilgili konuşuyor. Dediğim gibi Almanya’da uygulamaların hemen hemen hepsi Türkiye’de geçerli olacakmış gibi biz hazırlıyoruz. Bu iş fazla uzamaz. Bu hafta içinde hepsi netleşir. Onların aldığı kararlara Türkiye’yi de uyumlu hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

"Alman meslektaşlarımız trafiğin başlamasını istiyor"

Sağlık Bakanlığı ile Almanya Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, bugün çevrim içi bir toplantı düzenlediklerini aktaran Ersoy, "Onlar da ihtiyaç duydukları verileri birbirleriyle paylaşıyorlar. Zamanlama açısından iyi oldu. Almanya yarın ve ertesi gün ülke seyahat sınırlamaları ile güncelleme yapacak. O açıdan zamanlamamız iyi oldu diye düşünüyorum. Alman meslektaşlarımızda aslında bu trafiğin bir an hızlı başlamasını istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sonuçlar Avrupa tarafından da çok tatmin edici görülüyor"

Türkiye'de yakın geçmişte uygulanan COVID-19 kısıtlamalarının sonuçları konusunda Ersoy, "Son 40 günlük bir sıkıntı çekildi ama sonuçlar Avrupa tarafından da çok tatmin edici görülüyor. Vakalardaki hızlı düşüş ve bunun bu şekilde korunuyor olması gidişatın böyle olması dikkatlerini çekiyor. Bir şeyi özellikle vurguladık. Türkiye genelinde ciddi düşüş var tatil bölgelerinde yüzde 50 daha da düşüş var. Avrupa'nın istediği hedeflere çok yaklaşmış durumdayız. Onların da dikkatini çekmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Ersoya, Sinovac aşısına ilişkin ise "Türkiye'deki Sinovac aşısı ile Avrupa Birliği'nden (AB) bir karar çıkmış değil, reddetmiş değiller. Sadece gerekli verileri topluyorlar. Kısa süre içerisinde AB onunla ilgili kararını da verir diye düşünüyorum." dedi.