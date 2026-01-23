Almanya öne çıktı, Fransa frene bastı: Avrupa ekonomisinde temkinli tablo

S&P Global verilerine göre hazırlanan Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), üst üste ikinci ayda da 51,5 seviyesinde kalarak ekonomik faaliyetin genişleme bölgesinde seyretti. Piyasa beklentisi endeksin 51,9’a yükselmesi yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde Almanya öne çıktı

Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomilerinden Almanya, hem sanayi hem de hizmet tarafında görülen toparlanmayla tahminlerin üzerinde bir performans ortaya koydu. Fransa’da ise bütçe politikalarına ilişkin siyasi belirsizliklerin talebi baskılaması, verilerin beklentilerin altında kalmasına yol açtı.

"Ekonomik toparlanma zayıf"

Hamburg Commercial Bank ekonomisti Cyrus de la Rubia, değerlendirmesinde, "Ekonomik toparlanma hala oldukça zayıf görünüyor. Yeni yıla başlarken önümüzdeki aylarda da durumun aynı şekilde devam edeceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ABD kaynaklı ilk gümrük vergisi dalgasını atlatan Avrupa ekonomisi, Almanya başta olmak üzere birçok ülkede altyapı ve savunma alanlarına yönelik artan kamu harcamalarının etkisini hissetmeye başladı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın daha sonra geri adım atmasına rağmen, bu hafta Grönland gerekçesiyle yeni tarife tehditlerinde bulunması, ticaret cephesindeki riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Almanya’nın genişleyici mali politikaları, yatırımcı güveninin son dört yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine çıkmasına katkı sağladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan veriler, Avrupa’nın en büyük ekonomisinin 2025’te iki yıllık daralmanın ardından toparlanarak büyüme patikasına gireceğine işaret etti.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), faiz oranlarını bu yıl mevcut düzeylerde tutmaya sıcak baktığını açıklarken, Euro Bölgesi ekonomisinin yüzde 1’in biraz üzerinde büyüyeceğini ve enflasyonun yüzde 2 hedefinden önemli ölçüde sapmayacağını öngördü.

De la Rubia, özellikle hizmet sektöründe satış fiyatlarında belirgin bir artış yaşandığını, buna paralel olarak girdi maliyetlerinin de hızlandığını belirtti. De la Rubia, "AMB için bu sonuçlar hiç de güven verici değil. Daha şahin üyelerden bazıları, bir sonraki adımın aşağı değil yukarı doğru olması gerektiğini bile savunabilir" dedi.