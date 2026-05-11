Almanya rotayı Türkiye'ye çevirdi: Yıldırımhan ve Tayfun'u radarına aldı

Almanya’nın, ABD’nin Tomahawk füzelerini ülkeye konuşlandırmaktan geri adım atması sonrası savunma kapasitesini güçlendirmek için alternatif arayışlara yöneldiği belirtildi. Alman Welt gazetesi, Berlin yönetiminin Türkiye’den Yıldırımhan ve Tayfun Blok-4 füze sistemlerini satın alma planı üzerinde çalıştığını iddia etti.

Haberde AB ve NATO kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, Almanya’nın bir yandan ABD’li şirketlerle ortak üretim projeleri yürüttüğü, diğer yandan ise NATO müttefikleriyle birlikte savunma açığını kapatacak yeni seçenekleri masaya yatırdığı kaydedildi. Bu kapsamda Tomahawk füzelerinin 2028’den itibaren Almanya’da üretilmesine yönelik ortak girişim planları üzerinde durulduğu aktarıldı.

Türk füzelerini radarına aldı

Almanya'nın, bu projelere paralel olarak Türkiye’den Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi ile hipersonik Tayfun Blok-4 füzelerinin tedarik edilmesi seçeneğini de değerlendiriyor. İstişarelerin sürdüğü belirtilirken, söz konusu girişimin Temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinde kamuoyuna açıklanabileceği öne sürüldü.

Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi olarak tanıtılan Yıldırımhan’ın menzilinin 6 bin kilometreye ulaşacağı açıklanmış, testlerinin ise bu yıl yapılmasının planlandığı bildirilmişti. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok-4 için ise resmi menzil bilgisi paylaşılmasa da, menzilinin bin 500 kilometrenin üzerinde olmasının beklendiği ifade ediliyor.