Almanya sanayi üretimi beklentileri aştı

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Almanya sanayi üretimi Mayıs 2026 döneminde aylık bazda yüzde 0,9 artış kaydederek yüzde 0,2 seviyesindeki piyasa beklentisini geride bıraktı. İstatistik ofisi, Nisan ayı verisini ise yüzde 0,4 artımdan yüzde 0,2 artışa revize etti.

Daha az oynaklık barındıran üç aylık karşılaştırmaya göre, Mart ve Mayıs 2026 arasındaki imalat performansı önceki üç aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış veriler, Almanya sanayi üretimi hacminin Mayıs 2025 dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 0,0 ile değişim göstermediğini ortaya koydu.

Sektörel büyüme ivmesi



Mayıs dönemindeki yükselişte otomotiv sektöründeki yüzde 3,6 oranındaki üretim artışı belirleyici bir rol oynadı. İnşaat çıktısı ilgili ayda yüzde 0,9 katkı sağlarken, enerji yoğun endüstrilerdeki imalat ise aylık bazda yüzde 0,2 genişledi.

Sermaye malı üretimi yüzde 1,3 ve tüketim malı üretimi yüzde 1,2 oranında ivme kazandı. Enerji üretimi Mayıs ayında yüzde 0,8 artış kaydederken, ara malı imalatı ise ilgili dönemde yüzde 0,4 geriledi.Rapor, imalat sektörünün genel olarak direncini koruduğuna işaret etti. Almanya sanayi üretimi verileri fabrikaların sipariş döngüsünü canlı tuttuğunu gösterdi.