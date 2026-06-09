Almanya sanayi üretimi nisan ayında tahminleri geride bıraktı

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Almanya sanayi üretimi nisan ayında aylık bazda yüzde 0,4 oranında artış göstererek yukarı yönlü ivme kazandı. Federal İstatistik Ofisi Destatis tarafından salı günü açıklanan verilere göre sanayi sektörü geçen yılın kasım ayından bu yana ilk büyümesini gerçekleştirdi.

Uzman ekonomistler sanayi üretiminin değişim göstermemesini bekliyordu. İstatistik kurumu mart ayı verisini ise yüzde 0,1 daralma olarak yukarı yönlü revize ettiğini duyurdu. Ortadoğu bölgesindeki savaşın neden olduğu yüksek enerji fiyatlarına hazırlanan şirketler stok biriktirdi.

Capital Economics baş Avrupa ekonomisti Andrew Kenningham tedarik sorunları beklentisiyle stokların yeniden oluşturulmasının sanayi aktivitesini desteklediğini belirtti. Kenningham imalat sektörünün mart ve nisan aylarında dirençli kalmasına rağmen talebin yumuşadığını müşterilerine aktardı. Almanya hükümeti geçen yıl savunma ve altyapı projeleri için toplam 1 trilyon dolar üzerinde rekor bir fon ayırma taahhüdünde bulunmuştu. Salgın öncesine uzanan zayıf bir üretim dönemi geçiren sanayi sektörü kısmi toparlanma eğilimi gösteriyor.

Almanya makroekonomik verileri karamsar bir tablo çiziyor

Fabrika siparişleri geçen yılın sonbaharından itibaren son sekiz ayın tam altısında artış kaydetti. Destatis kurumunun pazartesi günü yayımladığı verilere göre yeni siparişler nisan ayında ise yüzde 3,8 oranında sert bir gerileme yaşadı. İlgili veri grubu böylece ocak ayından bu yana ilk düşüşüne imza attı. ING Almanya bölgesi makro başkanı Carsten Brzeski son sipariş verilerinin oldukça karamsar bir makroekonomik tabloyu doğruladığını raporladı. Potansiyel tedarik zinciri sürtüşmeleri öncesindeki savunma siparişleri ile stoklama faaliyetleri ivmesini tamamen kaybetti.

Brzeski bölgedeki savaş koşulları ile yüksek enerji fiyatlarının Almanya ekonomisini yeniden durgunluğa yaklaştırdığı konusunda uyarıda bulundu. Destatis nisan ayındaki üretim artışını doğrudan inşaat, kimya ve metal sektörlerinin yönlendirdiğini açıkladı. Ülkenin kilit öneme sahip devasa otomotiv endüstrisi ise üretim hattında sert bir düşüş eğilimi kaydetti. İnşaat ve enerji dışarıda bırakıldığında Almanya sanayi üretimi tamamen durgun bir görünüm sergiledi.